今夏リヴァプールからアストン・ヴィラに買取義務付きのレンタル移籍にて加入したMFハーヴェイ・エリオット（22）の苦戦は続いている。



レンタル契約に付随している3500万ポンドの買取義務はヴィラで同選手が一定の出場数を記録した場合に有効になるようで、英『Football Insider』などは10試合と報じていた。



そんなエリオットだが、ここまでヴィラでは公式戦5試合にしか出場しておらず、リーグ戦だけ見ると3試合の出場で96分しかプレイしていない。ウナイ・エメリ率いるチームでポジションを勝ち取れていない状況が続いている。





第10節のリヴァプール戦はレンタル移籍中のため出場できなかったが、第9節のマンチェスター・シティ戦に続き今節のボーンマス戦でもベンチ外となり、将来が不安視されている。そんななか、ファブリツィオ・ロマーノ氏が英『GIVEMESPORT』に明かしたところによると、エリオットはヴィラでの現状に不満を抱いているという。エメリはシティ戦の後、エリオットのメンバー外について同ポジションの選手たちと比べた結果だと話していたが、同選手がここから定位置を確保するにはトレーニングでのパフォーマンス次第になるようだ。エミリアーノ・ブエンディアやモーガン・ロジャーズ、ジョン・マッギン、ドニエル・マレン、エヴァン・ゲサン、ジェイドン・サンチョなどヴィラの攻撃陣は豪華な顔ぶれが揃っており、エリオットでも定位置を掴むのは簡単ではないかもしれない。まずはエメリの信頼を勝ち取り、ベンチに入ることが求められるが、エリオットはここからヴィラで中心的存在になれるか。