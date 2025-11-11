女優の三田寛子が１１日、インスタグラムを更新し、前日１０日に婚約発表会見を行った長男の歌舞伎俳優・中村橋之助への祝福に感謝をつづるとともに、３４年前の自身の婚約発表会見の写真を披露し、当時を振り返った。

橋之助は１０日に、元乃木坂４６の女優・能條愛未との婚約を発表。三田はインスタグラムに「橋之助と愛未ちゃんが婚約発表をさせて頂き みなさまから温かいお祝いやお励ましの御言葉を頂戴してありがとうございます 二人は感謝の気持ちを胸に初心を大切に頑張れることでしょう」と感謝をつづった。

さらに「昨夜古いアルバムを引っ張り出してながめていました」と記すと、「３４年前」の自身の婚約発表会見の時のものだという写真をアップ。「私が婚約発表会見で身につけた着物を愛未ちゃんがこの度着てくれたのでした」と明かすと、「この着物を選んでくれたのは七代目中村芝翫であった義父で 実家の両親が仕立てて娘の晴れ舞台を整えてくれ 未熟者の２人のスタートは愛情に包まれ感謝と緊張で頭が真っ白でした」と当時を振り返っていた。