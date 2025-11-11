よみうりランド、読売新聞東京本社は１１日、株式会社ポケモンとの共同事業として、よみうりランドの園内に開設するポケモン初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」を２０２６年２月５日に開業すると発表した。

「ポケパーク カントー」は、広さ約２・６ヘクタール。緑豊かな多摩丘陵の地形を生かした森のエリア「フォレストタウン」と、グッズ購入などを楽しめる「カヤツリタウン」という２つのエリアで構成される。運営は３社で設立した「合同会社ポケパーク・カントー」が担う。

段差のある道や草むら、トンネルなど起伏に富んだ森が広がる「ポケモンフォレスト」では、全長約５００メートルの散策道を歩きながら、様々なポケモンたちを観察できる。

「カヤツリタウン」の入り口には、ポケモンを回復させる施設としてゲームでおなじみの「ポケモンセンター」を設置。グッズ購入やオリジナルドリンク、フードが楽しめるショップが並ぶ。また、ピカチュウたちのアトラクション「ピカピカパラダイス」と、イーブイたちのメリーゴーラウンド「ブイブイヴォヤージュ」も体験できる。

さらに、ピカチュウとイーブイが登場するパレードや、「カヤツリジム」と名付けたステージでのショーなど、世界中から訪れるファンの皆さんがポケモンの世界を満喫し、交流できるイベントも計画されている。

チケットは２０２５年１１月２１日午後６時から、「ポケパーク カントー」の公式サイトで抽選販売の申し込み受け付けを開始する。