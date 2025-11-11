お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（39）が11日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。歌舞伎俳優・中村橋之助（29）の婚約について、橋之助の母で水曜パートナーのタレント三田寛子（59）から連絡があったと明かした。

「三田さんのご子息が婚約されたということで。その話は明日、三田さんの曜日なので」「色々うかがえたらなと思います」とあすの放送を期待する向井。

「事前に僕はご連絡をいただいてまして。あまりにも僕が、（番組の）パートナーに関する情報を誰も教えてくれないって言い続けてるからでしょうね。三田さんはご子息のご結婚も私に、わざわざご連絡いただきました」と笑いながら話した。

中村は10日、都内で元乃木坂46で女優・能條愛未と婚約発表会見を行った。同日、三田は夫・中村芝翫との連盟コメントをインスタグラムに投稿。「このたび、長男中村橋之助が能條愛未さんと結婚することとなり、家族一同、心より喜んでおります」と祝福し「これまでも多くの皆さまに温かく見守っていただき、心より感謝申し上げます」と感謝した。