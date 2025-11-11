11日に自身のインスタグラムを通じて、一般男性と結婚したことを発表した、Perfumeのあ〜ちゃん（36）。ユニット結成からこれまでの活動を振り返ります。

Perfumeは、あ〜ちゃん（36）、かしゆかさん（36）、のっちさん（37）からなる3人組ユニット。1999年に広島で結成され、2005年にシングル『リニアモーターガール』でメジャーデビューし、2007年に発売されたシングル『ポリリズム』でブレイクしました。

他にも、『チョコレイト・ディスコ』（2007年）や『love the world』（2008年）、『ワンルーム・ディスコ』（2009年）などのヒット曲で知られ、2010年には国内の女性グループとしてSPEEDに続いて史上2組目となる、東京ドームでのワンマンライブを開催しました。

■海外でもライブ開催 北米ツアーなど精力的に活動

2011年、『ポリリズム』がアニメーション映画『カーズ2』の挿入歌になったことをきっかけに海外での活動をスタートさせ、2012年には初めての海外ツアー『Perfume WORLD TOUR 1st』を台湾、韓国、香港、シンガポールで開催しました。

その翌年には、『Perfume WORLD TOUR 2nd』をロンドン、パリ、ドイツで開催し、さらに世界最大の広告祭『カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル』で日本人歌手として初めてパフォーマンスを披露しました。

その後も、日本では東京、名古屋、大阪での3大ドームツアー、海外では北米ツアーを行うなど精力的に活動を行い、2019年には世界最大級の音楽フェス『Coachella 2019』に、J-POP女性グループとして初めて出演。2023年には、ヨーロッパ最大の音楽フェス『Primavera Sound 2023』に出演したほか、約9年ぶりとなるロンドン単独公演を開催するなど、国内外を問わず活躍しました。

■ソロとしても活躍 Perfumeは2025年いっぱいで活動休止へ

ソロでの活動としては、ラジオ番組にレギュラー出演、2017年に放送されたドラマ『東京タラレバ娘』では、劇中のキャラクター・レバの声を担当するなどしています。

そしてPerfumeとしては、2025年12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）状態に入ることが発表されています。所属レーベルによると、9月22日、23日に行われた東京ドームでの公演が、活動休止前最後の単独公演となり、活動休止となる2026年以降の活動については未定だということです。

そんななか、あ〜ちゃんは11月11日に自身のインスタグラムを通じて、一般男性と結婚したことを発表。

お相手については、「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と報告し、「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！ やったね！」と喜びをつづっています。