女優の水野美紀（51）が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。2016年に結婚した、夫で俳優、イラストレーターとしても活動する唐橋充（48）について語った。

「歯が悪いので食事に2時間かかる」という、夫にまつわるウワサについて聞かれると、水野は「最近はちょっと短く済むようになったんですけど」と前置き。「結婚当初は、お昼ご飯を食べ終わる頃には、夕飯の時間になってる。とにかく噛むんですよね、よく」と打ち明けると、驚きの声が上がった。

そして「これはトラウマがあって」と水野。「（夫が）小学校の時に、塾でお腹がグーって鳴った。恥ずかしいから鳴らないように、噛まずにお昼ご飯のカレーを飲み込んで塾に行ったら、塾の前で戻しちゃったんですって」といい、「それがトラウマで、よく噛んで食べなきゃって」と説明した。

しかし「それ以来、歯医者さんに“噛みすぎ”って言われるぐらい、よく噛んで食べる」と明かすと、「ブラックマヨネーズ」小杉竜一は「逆ですよ、普通」とツッコミ。水野は「胃でやる仕事を、半分ぐらい歯に負担かけちゃって。ボロボロになっちゃうんです、歯が」と解説。「胃カメラ飲んだら、胃は凄く綺麗って、そこは褒められたって。甘やかしてるから、胃を」と語っていた。