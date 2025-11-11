元フジテレビでフリーアナウンサーの高橋真麻（４４）が１１日、ブログを更新。長男が体操教室で腕を負傷し、病院に行ったことを明かした。

高橋は２０２０年４月下旬に第１子長女（５）を、２２年１１月上旬に長男を出産している。

「息子が昨日体操教室で腕を負傷。今日は朝から整形外科へ。初めてのレントゲン、エコー診察。特に異常はなく、ただ亜脱臼の可能性があるので、先生に はめてもらうストレッチを受け保育園へ」と３歳の誕生日前後の息子のケガを報告。

同じく１０日には長女が通う幼稚園から「微熱がある」「寒い 寒い と言っている」と連絡を受け、急いでお迎えに行き、病院で診察を受けたことを説明。「インフルエンザでもなく、病院に連れて行った時点で微熱でもなくなっていて とても元気で（笑）帰宅後 たくさんご飯を食べて 沢山寝たら 今朝は元気いっぱい遠足へ。」と大事には至らず、１１日には元気に遠足に参加することができたことを明かし「良かった 良かった」と安堵。「バタバタの２日間でした」とつづった。