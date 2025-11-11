「月15万円」の年金だけで夫婦2人の生活は難しいように感じる…。実際に“年金だけ”で生活できている世帯の割合はどのくらい？

年金のみで生活できる世帯の割合は？

はじめに、年金が総所得に対して占める割合を見ていきましょう。年金が総所得に対して占める割合が高ければ高いほど、年金への依存度が高いことになります。



年金・恩給のみが所得の世帯は43.4％

厚生労働省の「2024（令和6）年 国民生活基礎調査の概況」によると、「公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合」は表1の通りです。恩給は、公務による傷病で退職、死亡した官公吏などに国家が支払う金銭を指します。

表1

公的年金・恩給の総所得に占める割合 全体に対する割合（％） 100％の世帯 43.4％ 80～100％未満の世帯 16.4％ 60～80％未満の世帯 15.2％ 40～60％未満の世帯 12.9％ 20～40％未満の世帯 8.2％ 20％未満の世帯 4.0％

出典：厚生労働省「2024（令和6）年 国民生活基礎調査の概況」を基に筆者作成

表1にあるように、公的年金・恩給の総所得を占める割合が100％である世帯は43.4％もいることが分かりました。10世帯中4世帯以上は、年金や恩給に大きく依存しているといえるでしょう。

ただしこれらの世帯が「年金のみで生活している」とは断言できません。表1の数値は年金と総所得の比率を示しているのみであり、貯蓄などを考慮していないため、年金と貯蓄を合わせて生活している世帯も想定されます。



100％でなくても年金に依存する世帯は多い

表1の結果によると、公的年金・恩給の総所得に占める割合が「100％の世帯」「80～100％未満の世帯」「60～80％未満の世帯」のみで、全体の75％が占められています。

日本における高齢者世帯の多くが、全額でないにしろ、老後資金として年金に頼る必要があるようです。



年金15万円での生活は可能？

総務省統計局が公表している「2024年（令和6年） 家計の概要」によると、65歳以上の無職夫婦世帯の実収入および支出は、以下の通りです。



・実収入：25万2818円

・非消費支出：3万356円

・消費支出：25万6521円

支出は合計で約28万7000円です。

今回のケースでは月15万円の年金収入であるため、年金のみを支出にあてる場合は、約13万7000円のマイナスが発生してしまいます。

ただし平均支出は全世帯にあてはまるわけではなく、もっと支出が低いケースもあります。そのため年金のみで生活できるかどうかは、こちらの夫婦の支出スタイルによるといえるでしょう。

とはいえ、毎月の支出を平均支出よりも約13万7000円おさえることは、簡単ではないかもしれません。マイナスが発生するおそれがあり、その場合は貯蓄でカバーしなければならないでしょう。



年金に大きく依存している世帯は非常に多い

総所得に対して年金・恩給の占める割合が100％の世帯は、43.4％も存在します。また割合が過半数を占める世帯も多いことから、老後の生活資金として年金が重要なファクターになっていることがうかがえます。

今回のケースでは月15万円の年金収入がありますが、平均支出と比較すると、収支バランスがマイナスになる可能性は高いです。現在の貯蓄状況や退職金の有無などにもよりますが、年金収入とは別の資金があると心強いでしょう。



厚生労働省 2024（令和6）年 国民生活基礎調査の概況 II 各種世帯の所得等の状況 4 所得の種類別の状況 図 11 公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合

11ページ

総務省統計局 2024年（令和6年） 家計の概要 図１ 65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）の家計収支 －2024年－ 18ページ

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー