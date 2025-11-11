【ココス福袋】紅茶セット+食事券、4,840円の福袋で商品券は4,400円分
ファミリーレストラン「ココス」は、2025年11月18日(火)10:00より「ココス 冬の福袋 2026」の予約販売を全国の店舗で開始する。価格は4,400円(税込4,840円)。紅茶をテーマにしたオリジナルグッズと食事券がセットになった内容となっている。全国のココス508店舗の店頭でのみ受け付け。電話･WEBでの予約販売は行わない。受け渡し期間は2025年12月26日(金)〜2026年1月6日(火)となっている。
福袋には、税込4,400円分(店内飲食の場合)の食事券、ココス自慢の紅茶を楽しめるセット(ストロベリーハニーティーの茶葉30g、茶こし付きマグカップ、ティースプーン)に加え、オリジナルニットバッグ、マスキングテープ、クリップが入る。〈福袋の内容〉
価格:4,400円(税込4,840円)
内容:
･食事券 税抜4,000円分相当 (500円券×8枚)
･包み焼きハンバーグ柄ニットバッグ(幅250×高さ200×奥行き80mm)
･茶こし付きマグカップ(直径90×高さ130mm、容量:約380ml)
･ティースプーン
･ストロベリーハニーティー(約30g/約7〜10杯分)
･マスキングテープ(約15mm幅×5m、全2種)
･クリップ(約25×20mm、全5種)〈予約･販売概要〉
予約開始:2025年11月18日(火)10:00〜(なくなり次第終了)
受け渡し期間:2025年12月26日(金)〜2026年1月6日(火)
販売店舗:全国のココス508店舗(11月11日時点)
※Airport Dining関西国際空港店を除く
予約方法:店頭のみ(電話･WEBでの予約不可)
購入制限:1人3個まで(予約時に支払い)〈ラインアップ詳細〉
◆食事券
全国のココスで利用可能な4,000円分相当(500円券×8枚)。店内飲食では税込4,400円分、テイクアウトでは税込4,320円分相当。有効期間は2025年12月26日(金)から2026年6月30日(火)まで。
食事券 (500円券×8枚)
◆包み焼きハンバーグ柄ニットバッグ
包み焼きハンバーグ、ナイフ、スプーン、フォークをモチーフにしたデザイン。冬のコーディネートに馴染むブラウン基調で、500mlボトルも入る実用的なサイズ。厚手の生地で自立し、お出かけにも便利。
包み焼きハンバーグ柄ニットバッグ
包み焼きハンバーグ柄ニットバッグ
◆茶こし付きマグカップ
ココスの店舗がイラストで描かれた陶磁器マグカップ。茶こしとフタ付きで、本格的な紅茶を手軽に楽しめる。茶こしは取り外し可能で手入れも簡単。
茶こし付きマグカップ
茶こし付きマグカップ
◆ティースプーン
ココスのロゴがあしらわれた、ティーポットデザインの持ちやすい柄が特徴的なティースプーン。
ティースプーン
◆ストロベリーハニーティー
ネパール･カンチェンジュンガ茶園の茶葉を使用。ストロベリーとハニーの香りがふんわり広がる、福袋限定のオリジナルフレーバー。ストレートでもミルクティーでも楽しめる。
ストロベリーハニーティー茶葉
◆マスキングテープ
ニットバッグと同じ柄のマスキングテープ。ココスカラーのイエローと、ニットバッグと同じブラウンの2個セット。
マスキングテープ
◆クリップ
COCO’Sの“C”、包み焼きハンバーグ、CoCoプリン、ティーポット、ティーカップをイメージしたデザインの5個セットのクリップ。
クリップ