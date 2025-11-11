カン・ダニエル、入隊前最後のファンコンサートが全席完売！“特別なステージ”に期待高まる

歌手カン・ダニエルの入隊前最後となるファンコンサートが、先行予約のオープンと同時に全席完売した。

【写真】TWICEメンバーとカン・ダニエル、いつ破局？

カン・ダニエルは12月13日・14日にソウル・江西区（カンソグ）のKBSアリーナで「2025 KANGDANIEL FAN CONCERT 」を開催する。

本コンサートは、公式な告知はなかったものの、入隊前に行われる最後のファンイベントとして企画されたもので、より多くのステージを届けたいという思いから、ファンミーティングではなく“ファンコンサート”として準備された。

（画像＝ARA）

ファンコンサートのタイトル「RUNWAY：WALK TO DANIEL」には、デビュー以来変わらず応援し続けてくれたファンとともに歩んできた道を意味し「歩いてきたすべての瞬間、そして僕たちが一緒に歩んでいく道、もっと遠くへ向かうための新たな始まり」と説明された。険しい道でさえ、共にいたからこそ幸せだった旅路とその思い出を分かち合い、さらに素晴らしい未来を描く時間となる予定だ。

ファンコンサートはファンクラブ先行予約の段階で全席完売を記録した。1人あたりの購入制限があったにもかかわらず、オープンと同時にアクセスが殺到し、チケットは瞬く間に完売。依然として熱い人気とカン・ダニエルの強力なブランドパワーを証明した。所属事務所ARAは、11月12日から開始される一般販売で視界制限席を追加で開放する予定だ。

なお、カン・ダニエルの入隊前最後となるファンコンサート「2025 KANGDANIEL FAN CONCERT 」は、12月13日・14日に開催予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇カン・ダニエル プロフィール

1996年12月10日生まれ。ARAに所属。2017年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2を通じて、プロジェクトグループWanna Oneとしてデビュー。グループ活動当初は絶対的センターとして活躍し、ソロ転向後も1stアルバムの売上が韓国の男性ソロ歌手の歴代記録を更新するなど、変わらぬ人気を証明した。