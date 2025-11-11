¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç·úÂ¤¡×¡Ö¤¤¤ä¹ñÆâ¤Ç¡×¡¡´Ú¹ñ¸¶Àø·×²è¡¢Æ±ÌÁ¤Î»õ¼Ö¤«¤ß¹ç¤ï¤ºº®Íð
¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Àè·î¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡Ê¸¶Àø¡Ë·úÂ¤¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Î¾¹ñ¤Î´Ö¤ÇÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡ÖÀø¿å´Ï¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤Ç·úÂ¤¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈSNS¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö¼óÇ¾´Ö¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤Ç·úÂ¤¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤¦¤¿¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·×²è¤Îº¬´´¤È¤Ê¤ë¡Ö·úÂ¤ÃÏ¡×¤ò½ä¤Ã¤ÆÁá¤¯¤â¥º¥ì¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¦Ì³¾Ê¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¡ÖÊÆ¹ñÆâ·úÂ¤¡×ÏÀ
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢10·îËö¤ÎÊÆ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Ë¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÍÎÏÂ¤Á¥´ë¶È¤¬¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¸¶Àø¤ò·úÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤âÆ±Ä´¤·¡¢¡ÖÊÆÂ¤Á¥½ê¤ÎºÆ³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÊÆ¹ñÆâ·úÂ¤¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¼¼¤Ï7Æü¡¢¡Ö¸¶Àø¤ÎÁ¥ÂÎ¤Ï´Ú¹ñ¤Ç·úÂ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡×¤ÈÌÀ¸À¡£ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬²ñÃÌ¤ÎºÝ¡¢¡Ö²æ¡¹¤¬´Ú¹ñ¤Ç·úÂ¤¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¼¼´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¡Ê¶¦Æ±ÀâÌÀ»ñÎÁ¡Ë¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ÂÊÝÊ¬Ìî¤ÎÊ¸¸ÀÄ´À°¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊÆÂ¦¤È¤Î³Ö¤¿¤ê¤òÇ§¤á¤¿¡£
´Ú¹ñ¹ñËÉÉô´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤Ï¡Ö¼«¹ñÂ¤Á¥½ê¤Ç¤Î·úÂ¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê»ñ¤È¸ÛÍÑ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Î¾¹ñ¤ÎÄ´À°¤òÆñ¹Ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤â¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¤Î¸¶Àø·úÂ¤¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤Î°Â·½Çì¡Ê¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥Ù¥¯¡Ë¹ñËÉÉôÄ¹´±¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ¤Ç¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏÃ±¤Ê¤ë»Ù±ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»Ù±ç¤òÌóÂ«¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¹ñËÉÉô¤ÏÄ¾¸å¤Ë¡Ö¹ñÆâ·úÂ¤¤ò»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤òÄûÀµ¡£ÊÆ´Ú¤Î¹Â¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·úÂ¤Èñ¤Ï1ÀÉ45²¯¥É¥ëÄ¶¡¡ºâÀ¯°µÇ÷¤â
ÊÆ³¤·³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢µé¸¶Àø¤Î·úÂ¤Èñ¤Ï1ÀÉ¤¢¤¿¤ê40¡Á45²¯¥É¥ë¡ÊÌó6,000²¯¡Á6,800²¯±ß¡Ë¡¢Ç¯´Ö°Ý»ýÈñ¤ÏºÇÂç1²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÎÇ¯´Ö¹ñËÉÍ½»»Ìó440²¯¥É¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢1ÀÉ¤Ç¤½¤Î1³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ëµ¬ÌÏ¤À¡£²¾¤ËÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Î·úÂ¤¤¬¸½¼Â²½¤¹¤ì¤Ð¡¢Í¢Á÷Èñ¤äµ»½Ñ°ÜÅ¾ÈñÍÑ¤ò´Þ¤á¤Æ¤µ¤é¤ËËÄÄ¥¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
´Ú¹ñ¤ÎÂ¤Á¥¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸¶Àø¤òÊÆ¹ñ¤Ç·úÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹ñÆâÂ¤Á¥µ»½Ñ¤Î¼«Î©¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤¹¡£°ìÊý¡¢ÊÆµÄ²ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¸ÛÍÑ¤ÈÂ¤Á¥½ê¤Î°Ý»ý¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÊÆ¹ñÆâ·úÂ¤¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬º¬¶¯¤¤¡£
ÊÆ³¤·³ÆâÉô¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ¿Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¸¶Àø¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤·¡¢¡ÖÄ¶Âç·¿Ìµ¿Í¿åÃæ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊXLUUV¡Ë¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£·úÂ¤Èñ40²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¸¶Àø¤è¤ê¤â¡¢1ÀÉ5,500Ëü¥É¥ë¤ÎÌµ¿Í¥É¥í¡¼¥ó¤òÂçÎÌ±¿ÍÑ¤¹¤ëÊý¤¬¸úÎ¨Åª¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤À¡£
´Ú¹ñ¤Î¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ç»á¤Ï¥Ï¥ó¥®¥ç¥ì¿·Ê¹¤Ø¤Î´ó¹Æ¤Ç¡ÖÊÆ¹ñ¤Î·³»ºÊ£¹çÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ú¹ñ¤Î¡Ê¸¶Àø¡Ë·×²è¤òµñÈÝ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡£³ËÇ³ÎÁ¤Î¶¡µë¤ò¥¨¥µ¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤ÎÀø¿å´Ï¤Î°ìÉô¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤ÎÂ¤Á¥½ê¤Çºî¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢µÄ²ñ¤âÌµÍý¤Ë¹ñËÉÍ½»»¤òÁý³Û¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¾µÇ§¡×¤Ï¡¢ÊÆ·³»ºÊ£¹çÂÎ¤¬¸¶Àø¤ò´Ú¹ñ¤Ë¡ÖÇä¤ê¤Ä¤±¤ë¡×¹½¿Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤À¡£Æ±»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¹â²Á¤Ê¸¶Àø¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¡¢³ËÍÞ»ßÎÏ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¼Â¸úÀ¤¬Ë³¤·¤¤¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2030Ç¯Âå¿Ê¿å¡×·×²è¤âÍÉ¤é¤°
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÅö½é¡¢2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î¸¶Àø¿Ê¿å¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢µ»½Ñ°ÜÅ¾¤ä³ËÇ³ÎÁ¶¡µë¤ò¤á¤°¤ë¹ç°Õ¤¬ÃÙ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤ÏÉÔ²ÄÈò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤ëÀ½Â¤¥³¥¹¥È¹âÆ¤â½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£
ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¶Àø·úÂ¤¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤è¤ê¡¢AI¤È¥É¥í¡¼¥óµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿Ê¬»¶·¿¤Î³¤ÍÎËÉ±ÒÀïÎ¬¤ËÅ¾´¹¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¶¯¤¤¡£Ä«Á¯È¾Åç¼þÊÕ¤ÎÀõ¤¤³¤¤Ç¤Ï¡¢µðÂçÀø¿å´Ï¤è¤ê¤â¥»¥ó¥µ¡¼ÌÖ¤ÈÌµ¿Íµ¡¤ÎÊý¤¬¼ÂÀïÅª¤À¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤Î¸¶Àø·×²è¤Ï¡¢ÊÆ´ÚÆ±ÌÁ¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¹â¥³¥¹¥È¤Î¡Ö¶õÅ¾¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï»º¶È¿¶¶½¤Î»×ÏÇ¤ò±£¤µ¤º¡¢´Ú¹ñ¤Ï¼ç¸¢Åª·úÂ¤¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡£Î¾¹ñ¤ÎÍø³²¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¸¶Àø·×²è¤Ï¡ÖÀ¯¼£Åª¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤·¤ÆÄ¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£