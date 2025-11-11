JR東日本「Suicaのペンギン」2026年度末での卒業発表、新キャラクターにバトンタッチへ
JR東日本は11月11日、「Suicaのペンギン」が2026年度末をもって卒業し、新たなキャラクターにバトンタッチすると発表した。
「Suicaのペンギン」は、その愛くるしい見た目から多くの人々に愛され、2001年度の「Suica」誕生から、「Suica」の認知度向上・利用促進に大きく貢献。長きにわたってイメージキャラクターを務めてきたが、このたび、2026年度末をもってイメージキャラクターを卒業。今後発表される新たなキャラクターにバトンタッチする運びとなった。同社は2026年度末に向けて、ファンに向けたいろいろなキャンペーンを実施する予定だ。
作者の坂崎千春氏は「2001年に『Suica』のイメージキャラクターとして選んでいただいたとき、とてもうれしく誇らしかったのを覚えています。ポスターやCMに登場しグッズになり、多くの方々に愛され、『Pensta』というショップもできました。25年という長い時間、『Suicaのペンギン』として歩むことができて幸せでした。最後の1年も精一杯務めさせていただきます。応援してくださった皆さま、今まで本当にありがとうございました」とコメントを寄せている。
なお、新たなイメージキャラクターについては、「お客さまの生活と幅広い接点を持つ、進化するSuicaのイメージ」を担ってもらう、とのこと。また、「新キャラクターの原案的なアイデアなど、誕生プロセスにおいて、何らかの形でお客さまに参画していただくことも検討しています。具体的な募集方法や内容、選定方法などは決まり次第お知らせします」としている。
