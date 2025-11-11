志田音々“そうか宣伝隊長”就任「温かさやパワーは身にしみて感じております」
俳優でタレントの志田音々（27）が故郷・埼玉県草加市の“そうか宣伝隊長”に就任し11日、草加市役所で委嘱式が行われた。
同市ではマスコミなどへのメディア出演、各種活動などを通じて、観光名所や見どころの発信・宣伝などを担う「そうか宣伝隊長」として志田をはじめ、俳優でタレントの森尾由美（59）、元五輪体操選手で2016年のリオデジャネイロ大会団体金メダリストの加藤凌平（32）の3人に委嘱している。
志田は「物心ついたときから青春時代まで草加市で育ちまして、街の温かさやパワーは身にしみて感じております。私自身が知っている草加市の魅力を伝えて行けたらと思いますし、私も知らない草加の魅力もきっとたくさんあると思いますので、これから巡り会えるのを楽しみに頑張ります！」と目を輝かせていた。
