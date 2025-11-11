JR東日本は交通系IC乗車券「Suica」のキャラクターについて、25年間使用してきた「Suicaのペンギン」から来年度末で新たなキャラクターにバトンタッチすると発表しました。

「Suicaのペンギン」は、イラストレーターの坂崎千春さん作のペンギンのキャラクターをJR東日本が2001年度のSuica誕生時にイメージキャラクターとして起用したもので、愛くるしい姿が人気を呼び、関連グッズも数多く誕生しました。

11日、JR東日本はSuica誕生25周年となる2026年度末で「卒業」し、新たなイメージキャラクターへバトンタッチすると発表しました。

JR東日本は「Suica Renaissance」を掲げ、現在上限額が2万円となっているSuicaについて、モバイルSuicaのアプリにコード決済を導入することで、高額な買い物にも対応する機能を来年秋に付加することを明らかにしていて、Suicaの役割が大きく変革するタイミングにあわせ、キャラクターも新たなものとすることにしたということです。

11日の記者会見でJR東日本の喜勢社長は、新しいキャラクターの誕生プロセスには利用者に何らかの形で参加いただけるようにすることも考えたいと話しました。

JR東日本は「卒業」の2026年度末に向けファン向けのキャンペーンなどを予定しているということです。