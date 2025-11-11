イラストレーター・ナガノがSNSで連載している漫画『ちいかわ』。1話完結のものから数か月もつづく長編など、日々さまざまなエピソードが投稿されているが、2025年11月11日に投稿されたエピソードも話題になっている。

【画像】ちいかわたちがもふもふに！？

まず前提として、これまでにも本作の主要人物であるちいかわ・ハチワレは、ときおりいつもとは異なる姿を披露してきた。とくに冬場に投稿されるエピソードでは、気候の変化によって毛量が増えた姿が描かれている。

ハチワレはねこがモチーフとなっている説がささやかれているため、毛量が増えることも想像しやすいだろう。一方のちいかわも（モチーフは定かではないが……）寒さが影響してか毛量が増え、髪型（？）の乱れた姿が描かれている。

いつもとは印象の異なる毛量増加バージョンのハチワレはぬいぐるみとして商品化されるほどに人気を博した。

ハチワレ、ちいかわと続いて、2025年11月11日にはついに毛量が増加したうさぎが描かれたのだ。

投稿されたエピソードの冒頭で描かれたのは、もふもふとしたハチワレ、ちいかわが並ぶ様子。そんな2人とともにうさぎももふもふに……と思いきや、つややかな髪（？）をなびかせながら現れたうさぎ。明らかに異様なうさぎの姿に読者からは驚きの声が多く寄せられた。

ちなみにちいかわの毛量が増加したエピソードでは、うさぎがハサミを握りちいかわの毛を整えようとした（しかし最終的にバリカンで丸刈りにされそうになったちいかわは、恐怖を覚え鎧さんに散髪してもらっていた……）。

長髪姿を披露したうさぎ。ちいかわと同様に、のちのエピソードでうさぎが散髪される様子も見られるのだろうかーー。散髪の最中にさまざまな髪型を披露するうさぎ、散髪を楽しむ3人の姿を目にできることに期待しながら漫画の更新を待ちたい。

（文=加藤かづき）