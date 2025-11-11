民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」の2025年10月の月間動画再生数が5.4億再生を記録し（※1）、サービス開始から10周年の節目で過去最高記録を更新したことが発表された。

参考：手塚治虫原作アニメ『ブラック・ジャック』『ブラック・ジャック21』TVer初配信

コネクテッドTV（以下、CTV）での月間動画再生数も1.79億再生を突破し（※2）、こちらも過去最高を記録。前年同月比で約126％（※3）と大幅な伸びを見せた（※TVer DATA MARKETING調べ）。

TVerは2015年のサービス開始以来、10年連続で月間動画再生数の記録更新を達成。近年は特にCTVでの視聴が急増しており、10月は再生数・月間ユニークブラウザ数（MUB）ともに過去最高となった。

2025年9月にはゲーム機向けの配信対応も開始し、新たなデバイスジャンルへの展開を加速。ユーザーが「最も見やすい環境」で番組を楽しめる環境づくりを推進している。

10月の再生数増加を牽引したのは、新ドラマや大型コンテンツ群。ドラマでは、第1話で600万再生（※4）を突破した『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）や、『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）などの新作が好調。見逃し配信での視聴者が大幅に増加した。

バラエティでは、サービス開始10周年を記念したアーカイブ配信を行った『水曜日のダウンタウン』（TBS系）が再生数を大きく伸ばしたほか、『キングオブコント2025』（TBS系）は前年比約133％を記録（※5）。TVer上での定番人気がさらに拡大している。

アニメジャンルも強く、『SPY×FAMILY』Season 3や『魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語 TV Edition』（狩野英孝解説付き）などに加え、映画『秒速5センチメートル』などの配信も寄与し、カテゴリ全体の再生数が上昇した。

ニュース分野では、10月4日に実施された自由民主党 総裁選挙2025の影響で「24時間ニュース」の再生数が通常時の約4倍に増加。第104代首相に高市早苗が選出された10月21日前後も高い関心を集めた。

スポーツでは、プロ野球『SMBC日本シリーズ2025』や『キリンチャレンジカップ2025 日本×ブラジル』などのライブ配信が好調。さらに、『男子バレー 石川祐希×髙橋藍 直接対決 サントリーvsペルージャ』ではTVer史上最大の同時接続数を記録したという（※6）。

TVerは今後も、「テレビをアップデートする」というビジョンのもと、“場所”や“時間”の制約を超えてテレビコンテンツを楽しめる環境を提供していくとしている。

※1：2025年10月1日～10月31日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計した全デバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※2：2025年10月1日～10月31日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計したテレビデバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※3：2024年10月1日～10月31日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計したテレビデバイスでの動画再生数との比較（TVer DATA MARKETING調べ）※4：配信開始～10月26日におけるVODのみの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※5：2024年における『キングオブコント2024』VODのみの動画再生数との比較（TVer DATA MARKETING調べ）※6：gorin.jpでの配信を除く（文＝リアルサウンド編集部）