名古屋スイーツ「ぴよりん」が11月28日から3日間限定であべのハルカスで販売！ “定番”と“いちご”の2種類がセットになった「ぴよりんおでかけセット」が登場

ジェイアール東海フードサービスは、「ぴよりん」をあべのハルカス近鉄本店で開催される「近鉄 食の大祭典」にて、2025年11月28日から11月30日までの3日間限定で販売します。
販売されるのは、「定番ぴよりん」と「いちごぴよりん」の2種類がセットになった「ぴよりんおでかけセット」（1,200円・税込）。
各日220セット限定で、おひとり様1セットまでの販売となります。購入には整理券が必要で、各日11時よりタワー館地1階入口にて配布されます。（販売時間帯は各日14時〜16時）
【ぴよりん】が新幹線で大阪・あべのハルカスにおでかけ！あべのハルカス近鉄本店で開催される「近鉄 食の大祭典」にて「ぴよりんおでかけセット」を販売！
2025年11月28日（金）〜11月30日（日）3日間限定
ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:岩下賢一）のオリジナルスイーツ「ぴよりん」が、2025年11月28日（金）〜11月30日（日）あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）にて開催される「近鉄 食の大祭典」にて数量限定で販売されます。
「定番ぴよりん」と「いちごぴよりん」のセット販売です
定番ぴよりん断面
いちごぴよりん断面（ババロアがイチゴ味です）
＜商品概要＞
商 品 名
ぴよりんおでかけセット（定番ぴよりん、いちごぴよりん 2ぴよセット）
価 格
1,200円（税込）
販売日時
2025年11月28日（金）〜11月30日（日） 各日14時〜16時
販売場所
あべのハルカス近鉄本店 ウイング館地2階北東口イベントスペース
販売方法
各日11時より、タワー館地1階入口で整理券を配布します。
（整理券ごとに購入可能時間帯の指定がございます）
※各日220セット限定。おひとり様1セットまで。
※配布は先着順。予定数に達し次第、配布を終了いたします。
※お客様の安全確保などのため、混雑状況によっては整理券の配布時間を早める場合がございます。
＜販売に関する詳細・お問い合わせ＞
あべのハルカス近鉄本店 TEL (06)6624-1111（代表）
公式サイト https://abenoharukas.d-kintetsu.co.jp/
【近鉄 食の大祭典 概要】
半年に一度開催される近鉄百貨店の一大イベント。
各売場にてお買得商品や限定商品などが販売されます。
日程：2025年11月26日（水）〜12月9日（火）14日間
時間：10時〜20時
場所：あべのハルカス近鉄本店 タワー館・ウイング館地階「あべのフード・シティ」
「ぴよりん」とは
愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。
名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。