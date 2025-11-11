名古屋スイーツ「ぴよりん」が11月28日から3日間限定であべのハルカスで販売！ “定番”と“いちご”の2種類がセットになった「ぴよりんおでかけセット」が登場

「定番」と「いちご」がセットに！ 名古屋の人気スイーツ「ぴよりん」が大阪・あべのハルカスに3日間限定でおでかけ！

名古屋の人気スイーツ「ぴよりん」が、新幹線で大阪へおでかけです！

ジェイアール東海フードサービスは、「ぴよりん」をあべのハルカス近鉄本店で開催される「近鉄 食の大祭典」にて、2025年11月28日から11月30日までの3日間限定で販売します。



販売されるのは、「定番ぴよりん」と「いちごぴよりん」の2種類がセットになった「ぴよりんおでかけセット」（1,200円・税込）。

各日220セット限定で、おひとり様1セットまでの販売となります。購入には整理券が必要で、各日11時よりタワー館地1階入口にて配布されます。（販売時間帯は各日14時〜16時）

【ぴよりん】が新幹線で大阪・あべのハルカスにおでかけ！あべのハルカス近鉄本店で開催される「近鉄 食の大祭典」にて「ぴよりんおでかけセット」を販売！

2025年11月28日（金）〜11月30日（日）3日間限定

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:岩下賢一）のオリジナルスイーツ「ぴよりん」が、2025年11月28日（金）〜11月30日（日）あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）にて開催される「近鉄 食の大祭典」にて数量限定で販売されます。

「定番ぴよりん」と「いちごぴよりん」のセット販売です

定番ぴよりん断面

いちごぴよりん断面（ババロアがイチゴ味です）

＜商品概要＞

商 品 名

ぴよりんおでかけセット（定番ぴよりん、いちごぴよりん 2ぴよセット）

価 格

1,200円（税込）

販売日時

2025年11月28日（金）〜11月30日（日） 各日14時〜16時

販売場所

あべのハルカス近鉄本店 ウイング館地2階北東口イベントスペース

販売方法

各日11時より、タワー館地1階入口で整理券を配布します。

（整理券ごとに購入可能時間帯の指定がございます）

※各日220セット限定。おひとり様1セットまで。

※配布は先着順。予定数に達し次第、配布を終了いたします。

※お客様の安全確保などのため、混雑状況によっては整理券の配布時間を早める場合がございます。

＜販売に関する詳細・お問い合わせ＞

あべのハルカス近鉄本店 TEL (06)6624-1111（代表）

公式サイト https://abenoharukas.d-kintetsu.co.jp/

【近鉄 食の大祭典 概要】

半年に一度開催される近鉄百貨店の一大イベント。

各売場にてお買得商品や限定商品などが販売されます。

日程：2025年11月26日（水）〜12月9日（火）14日間

時間：10時〜20時

場所：あべのハルカス近鉄本店 タワー館・ウイング館地階「あべのフード・シティ」

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

定番ぴよりん

