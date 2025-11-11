夜、果樹園を歩き回るクマ。狙っているのは山形が全国に誇る旬の果物ラ・フランスです。先月下旬、上山市の園地で撮影されました。

【防犯カメラ画像】クマが器用にラ・フランスを・・・

こちらの園地では先月末に連続してクマが侵入し、ラ・フランスやシルバーベルなどが２トンも食い荒らされました。枝折れなどの被害も起きています。

被害を受け防犯カメラを設置したところ、クマの姿が確認されました。

園地の人は「仕事をするうえで危険を伴うので、何時くらいに来ているのかなと思いカメラを設置して、様子をうかがおうと」

「ラ・フランスやシルバーベルが食べられるという映像を見ると、１年間せっかく作ってきたものがお客様にお届けできずに収穫量が少なくなってしまうというのはとても残念」と話します。

園地では動物の侵入を防ぐために敷地の境界にフェンスを設置していましたが、クマはそれを乗り越えて侵入してきたとみられています。電気柵を設置したいと考えていますが、コストの問題や設置のための整備に手が回らない状態です。

■畑にあらわれたクマ

■器用に果実をくわえて運んでいく

■ネットをくぐって出ていくクマ