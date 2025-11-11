¶å½£¡¦²Æì¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥«¤À¤Ê¤¡¡×¤È»×¤¦¥°¥ë¥á¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡¡¤½¤ÎÎ¢¤Î¾ðÇ®¤ä°¦¾ð¤ËÇ÷¤ë
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡ÊTNC¡Ë¤Ï15Æü14»þ¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡Ö¶å½£°µ´¬ÈÓ¡Á°¦¤ÈÀµµÁ¤Î¥Ð¥«¤À¤Ê¤¡¥°¥ë¥á¡Á¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£Ê¡²¬¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤â¤â¤ÁÉÍ¥¹¥È¥¢¡×¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥Ð¥«¤À¤Ê¤¡¥°¥ë¥á¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¼èºàÈÏ°Ï¤ò¶å½£¡¦²Æì¥¨¥ê¥¢¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¥°¥ë¥á¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¡×¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹ËþÅÀ¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é»×¤ï¤º¡Ö¥Ð¥«¤À¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°µ´¬¤Î¥°¥ë¥á¤¬Âç½¸¹ç¤¹¤ë¡£
¡¡º´²ì¸©¤«¤é¤Ï¡¢¡»¡»¤ò´Ý¤´¤È¾è¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤¦¤É¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡¢¤ªÅ¹¤Î²ÈÂ²°¦¤È¤Ï¡©
¡¡²Æì¸©¤«¤é¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é°µÅÝ¤µ¤ì¤ëÆó¤Ä¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ¹¼ç¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¶å½£³ÆÃÏ¤ÎÍÍ¡¹¤Êà°µ´¬¥°¥ë¥áá¤¬Âç½¸¹ç¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏQUO¥«¡¼¥É¤äÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡°ì¸«¡Ö¥Ð¥«¤À¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Å¹¼ç¤Î¾ðÇ®¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿75Ê¬´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ð¡¼¡ÊÀî¸¶¹ë²ð¡¦ÀÄÌÚ½ßÌé¡Ë¡¢Ãæß·Íµ»Ò¡¢Æ£¸¶¼ù¡ÊTHE¡¡RAMPAGE¡¡from¡¡EXILE¡¡TRIBE¡Ë¡¢¹âÂ¼¸øÊ¿¡¢¤¢¤ê¤ó¤¯¤ê¤ó¡Ê¤Ò¤¬¤ê¤å¤¦¤¿¡¦¥¯¥ê¥¹¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£