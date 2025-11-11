「これこそがフットボール精神だ！」「大きな喜び」廣山ジャパンの振る舞いをFIFA会長が称賛！同じ宿舎のメキシコが勝利すると…【U-17W杯】
廣山望監督が率いるU-17日本代表は現地11月９日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第３節で、欧州王者のポルトガルと対戦。２−１で難敵を撃破し、２勝１分けで首位通過を確定させた。
その廣山ジャパンと、同じ宿舎に滞在しているメキシコ代表の交流が話題を呼んでいる。
第２節、コートジボワールに１−０で勝利したメキシコがホテルに戻ってくると、日本の選手たちが出迎え、いわゆる“花道”を作って健闘を称えた。
すると今度は、ポルトガルに勝利した日本の選手たちを、メキシコ代表が同じように迎え、ハイタッチをして祝福したのだ。
このやり取りを、FIFA（国際サッカー連盟）のジャンニ・インファンティーノ会長も称賛。自身のインスタグラムに動画をアップロードし、「これこそがフットボール精神だ！」と綴っている。
「ドーハで開催されているFIFA U-17ワールドカップで、日本とメキシコの選手たちが互いに応援し合う姿を見るのは、私にとって大きな喜びだ。これこそがサッカーの真髄。世界中の人々に喜び、精神、そして幸せをもたらし、人々を一つに結びつけるのだ」
両国の若き選手たちの“友情”が感銘を与えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メキシコの選手たちをホテルで出迎える廣山ジャパン
