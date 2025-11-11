女優の橋本環奈（26）が11日に都内で「表参道ヒルズ クリスマスツリー 2025 点灯式」に出席。思い出のクリスマスプレゼントを明かした。

クリームカラーのきらびやかなドレス姿で登場。「キラキラしたものが大好きだし、このステージに立つことができてとてもうれしく思います」とほほえんだ。

子供たちが楽しみにするサンタさんからのクリスマスプレゼント。橋本も同様で「家族みんなで過ごすことが多かった。サンタさんが持って来れない可能性もあると思って、小学3年生ぐらいの時に頼むプレゼントをベスト10方式にした」という。

リストを窓に張って、プレゼントの到着を楽しみにしていた橋本少女のもとに届いたのは「7位」のプレゼント。

ランキング上位のものは「もしかしたら現実的じゃなかったのかも…」と意図を想像しながら「7位だったけどもちろんうれしかった。小さい時だったので多分ゲーム機。たまごっちとか世代だったので。両親が関東の方まで行って探してくれたりして、サンタさんが頑張ってくれたおかげでたまごっちを手にいれることができました」と感謝した。