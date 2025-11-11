中東のドバイに誕生したプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」。１１月１４日開幕で約１か月のリーグ戦が開催されるが、ＴＢＳの人気スポーツドキュメンタリー番組「バース・デイ」（金曜・深夜１時２３分）では、この新リーグの出場選手枠を確保。番組内でトライアウトを開催し、選手を派遣する。

その名も「ＰＬＡＮ Ｄ」。７日午前１時２３分から放送された同番組では、瀬戸内海の生名島を舞台にした４日間の「島合宿」を経ての最終選考が放送された。

最終選考には関わるのは、「ベースボール・ユナイテッド」のアジア担当スカウトで、元日本ハム投手のカルロス・ミラバル氏。さらには「ＰＬＡＮ Ｄ」のプロジェクトリーダーを務め、元ソフトバンクで現在はＢＣ栃木でプレーする川崎宗則氏が目を光らせた。川崎氏は「最後、魂で必ずプロ野球選手になってください」と、ドリーマーたちに熱き言葉を贈った。

最終種目は「１対１」の総当たり１打席対決。カウント２ボール１ストライクから開始し、異なる８投手との対戦で、打者は確かな結果を残さなくてはならない。

プレッシャーのかかる場面で、どれだけ魂で打つことができるか。川崎氏も「気合と魂でバットを振り抜いて下さい！」「魂から声出せよ！」「表現しろ！ 表現しろ！」とエールを送る中、ギリギリの攻防が続いていった。

ドリーマーの一人、野球指導者の妹尾克哉にはアクシデントが襲った。ヒットを放った後、右太もも裏に肉離れを発症したのだ。元四国ＩＬ首位打者でもある妹尾は「松葉杖が欲しいぐらい」と明かしながらも「人生かけてきている」「ラストチャンスの気持ちできている」「やるしかねぇ」とトライアウト続行。「どんな状況でもあきらめない姿を、子供たちには見せたい」と歯を食いしばる妹尾の姿には、川崎氏も「すごすぎる…」と驚嘆の言葉を口にした。

この模様はＴＶｅｒとＴＢＳスポーツ公式ＹｏｕＴｕｂｅで無料配信中。そして最新回「『ＰＬＡＮ Ｄ』クライマックス」は１１月１４日の深夜１時２３分から「バース・デイ」で放送される。最後の二人に選ばれるのは、果たしてどのドリーマーか。男たちの汗と涙のドラマを堪能したい。