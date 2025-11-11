巨人は、ホリデーシーズンを楽しむ「ジャイアンツパペットクリスマスＢＯＸ」を、５００個限定で予約販売すると発表した。１１日から巨人公式オンラインストアで取り扱う。

「ジャイアンツパペットクリスマスＢＯＸ」は、１２月１日から２４日まで、毎日カウントダウンしながら１つずつ小箱を開けてグッズを楽しめる商品。小箱の中には、２４種類のクリスマスデザインのパペットグッズが詰め込まれている。開け終わった後は、小箱を一つずつ裏面に入れ替えてセットしていくと、クリスマスイブには１枚のクリスマスアートが完成する。毎日ワクワクしながら、パペットたちと一緒に過ごすことのできる特別なアイテムとなっている。

ホリデーシーズン向けの８種類のギフトセットも公式オンラインストア限定で登場。どのセットにも、期間限定のパペットデザイン特製ギフトバッグが付いている。

また、新たにメッセージカードの取り扱いも開始した。

【商品一覧】

・ジャイアンツパペットクリスマスＢＯＸ １８，５００円

・ギフトセット（８種、ギフトバッグ付き）

１． ジャカードフェイスタオル［歴代ロゴ］、美濃焼 酒器セット １０，４５０円

２． ＮＩＫＥ ロンパース［ホーム］、ベビースタイ［ホーム］ ９，６００円

３． ジャビット ダブルウォールグラス、橙魂の湯２個セット、バスタオル ９，５００円

４． ＮＥＷ ＥＲＡ ９ＦＯＲＴＹ Ａ‐ＦＲＡＭＥ ＴＲ［Ｍｅｔａｌ ＹＧ］、ＳＴＡＮＣＥ ＣＡＳＵＡＬ ＣＲＥＷ ＳＯＣＫＳ ８，６３０円

５． ＪＡＭＥＳ ＭＡＲＴＩＮ フレッシュサニタイザー、ＫＩＮＴＯ ウォーターボトル［ＹＧ ＴＧ］、ジャビット ぬいぐるみ巾着ポーチ ５，９００円

６． ＮＥＷ ＥＲＡ ９ＦＯＲＴＹ Ａ‐ＦＲＡＭＥ ＴＲ Ｙｏｕｔｈ［ＹＧ］、ジャカードハンドタオル ５，３５０円

７． ＮＥＷ ＥＲＡ ９ＦＯＲＴＹ Ａ‐ＦＲＡＭＥ ＴＲ Ｙｏｕｔｈ［ＴＧ］、ジャカードハンドタオル ５，３５０円

８． アルミマウンテンボトル［ＹＧ］、ステーショナリーセット ４，８２０円

・グリーティングカード（７種） ３００円

詳細は球団公式ホームページまで。