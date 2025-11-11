田中将大投手の「日米通算２００勝」記念イラストグッズ（球団提供）

写真拡大

　巨人は、「日米通算２００勝」を達成した田中将大投手のイラストグッズを発売すると発表した。１１日から、巨人公式オンラインストアで取り扱う。

　チーム全員で史上４人目の偉業達成の喜びを分かち合う描写を、イラストで表現されている。商品は、好きな場所に飾ることのできるキャンバスボードやシークレット商品のコンプリートセット等、歓喜のシーンを何度でも振り返ることできるアイテムが用意されている。

【商品一覧】

■田中将大投手　日米通算２００勝記念　イラストグッズ［Ｈａｐｐｙ　２００　ＷＩＮＳ　Ｐｌａｙｂａｃｋ　０９３０］　

・Ｔシャツ　※Ｓ〜２ＸＬ　５，２００円

・キャンバスボード　３，６００円

・プリントフェイスタオル　２，５００円

・ビッグ缶バッジ　９００円

・＜シークレット＞アクリルスタンドになるキーホルダー（８種）　９００円

・＜コンプリートセット＞アクリルスタンドになるキーホルダー　　８，０００円

・＜シークレット＞ガーランド（８種）　　　　　　１，２００円

・＜コンプリートセット＞ガーランド　　　　　　１１，０００円

・＜シークレット＞フェイクレザーキーホルダー（８種）　　６００円

※金額は１０％消費税込み

※受注期間は１１月１１日〜１１月１７日正午

　詳細は球団公式ホームページまで。