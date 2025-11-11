【巨人】田中将大の「日米通算２００勝」記念イラストグッズを発売
巨人は、「日米通算２００勝」を達成した田中将大投手のイラストグッズを発売すると発表した。１１日から、巨人公式オンラインストアで取り扱う。
チーム全員で史上４人目の偉業達成の喜びを分かち合う描写を、イラストで表現されている。商品は、好きな場所に飾ることのできるキャンバスボードやシークレット商品のコンプリートセット等、歓喜のシーンを何度でも振り返ることできるアイテムが用意されている。
【商品一覧】
■田中将大投手 日米通算２００勝記念 イラストグッズ［Ｈａｐｐｙ ２００ ＷＩＮＳ Ｐｌａｙｂａｃｋ ０９３０］
・Ｔシャツ ※Ｓ〜２ＸＬ ５，２００円
・キャンバスボード ３，６００円
・プリントフェイスタオル ２，５００円
・ビッグ缶バッジ ９００円
・＜シークレット＞アクリルスタンドになるキーホルダー（８種） ９００円
・＜コンプリートセット＞アクリルスタンドになるキーホルダー ８，０００円
・＜シークレット＞ガーランド（８種） １，２００円
・＜コンプリートセット＞ガーランド １１，０００円
・＜シークレット＞フェイクレザーキーホルダー（８種） ６００円
※金額は１０％消費税込み
※受注期間は１１月１１日〜１１月１７日正午
詳細は球団公式ホームページまで。