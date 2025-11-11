鹿児島市内で11月11日、サルが市街地を含む広範囲で目撃されています。市はサルが複数いるとみていて、注意を呼びかけています。

天文館では歩道を堂々と歩くサルの姿も

11日午前10時すぎ、鹿児島市の繁華街・天文館でサルが歩道を堂々と歩く様子が目撃されました。

同じ午前10時30分ごろ、サルは天文館の中心部、樋之口町に出現。駐車場の塀を乗り越え、建物の敷地内へ侵入する姿も確認されています。

サルの目撃情報は天文館だけでなく、与次郎地区や谷山駅近くでも報告されています。

正午ごろ鹿児島市与次郎では、小さなサルが目撃されています。撮影した人は、「カラスが騒ぐので見てみたら子猿が出現してました。街なかでビックリしました」と話しています。

谷山駅付近ではけさ、通勤・通学の時間帯に体の大きなサルが道路を歩いているところが目撃されました。視聴者から寄せられた写真では、車が通る住宅地の道路で、歩いている女性のすぐ後ろをついていくような形になっている後ろ姿が写っています。

鹿児島市内各地で相次ぐ目撃情報

県警によりますと、11日朝から市内各地でサルの目撃情報が相次ぎました。

朝の時点では小松原、谷山中央、卸本町、武、中央町、高麗町などで目撃されましたが、その後、下荒田、西千石町、加治屋町、上之園町、中央町、照国町で目撃情報があるということです。

これらの目撃情報が同一のサルによるものか、複数のサルによるものかは分かっていません。

また、前日の10日にも西陵、田上台、広木、桜ヶ丘、谷山などの地域でサルが目撃されており、田上では10日夕方にもサルの姿が確認されていました。

MBCに寄せられた画像では、谷山で目撃されたサルに比べ、市中心部で目撃されたサルは体が小さいことが分かります。

鹿児島市は、少なくとも２匹のサルが市街地を移動しているとみています。

野生のサルと出会ったら…注意点まとめ

鹿児島市は、サルを見かけた場合はむやみに近づかず、鹿児島市生産流通課（099-216-1340）まで連絡するよう呼びかけています。

県警も「万が一遭遇した際には、近付かずに自治体や警察等へ情報提供をお願いします」と注意を呼びかけています。

サルに対する（あいうえお）注意事項 （鹿児島市まとめ）1.目をあわさない

サルと目線を合わせると威嚇されたと思い、襲う場合があります。サルの目を見ないでください。

2.いたずらしない（からかわない）

刺激を与えなければサルは襲ってきません。サルを囲ってイタズラしないようにしましょう。

3.うるさくしない（騒がない）

大声を出すとサルが興奮して人を襲ってくる可能性もあります。落ち着いて、速やかにその場から離れましょう。

4.えさを与えない

えさを与えることにより、人に慣れてしまうと家に侵入するなど地域全体に被害が発生する恐れがあります。えさは、絶対に与えないようにしましょう。

5.おいかけない

興奮しているサルは襲ってくることがあります。むやみに追いかけないようにしましょう。

