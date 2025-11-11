【通貨別まとめと見通し】ユーロ円



先週のまとめ

高値圏での調整（一時的な下落）から反発へ転じる動き。先週前半は30日に付けた178円82銭の直近高値からの調整が広がり、5日に175円71銭を付けた。重要なサポートラインを割らずにその後反発し、週後半はユーロ高円安となった。週明けも流れが継続して10日に178円45銭まで上昇。30日の高値には届いていないが、下げ分のかなりを解消している。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 178.82 (先々週高値)

- **サポート**: 176.50（現状レンジ下限）、174.50円 - 175.00円

RSI (14) 先々週までの急騰で買われすぎ（70%超）にあったが、先週の価格調整により70%を下回り、過熱感が解消に向かった。

MACD 格調整に伴い、MACDラインとシグナルラインの距離が縮小し、デッドクロス（売りサイン）の接近が示唆



トレンド 中期的な上昇トレンドの継続

週初に調整したものの、直近の重要なサポート水準を割らずに反発したことは、中期的な上昇トレンドの継続を示唆



今週のポイント

メインシナリオ、高値圏でのもみ合い、短期的な上昇トレンドへの回帰

日銀の利上げ期待が先行せず、ECBの利下げペースも緩やかであるため、金利差を背景としたユーロの底堅さが続く



代替シナリオ 調整の継続、サポートライン割れ

ユーロ圏の経済指標が予想外に悪化するか、日銀が市場の予想よりも早期の利上げを示唆する強い発言ユーロ安・円高が加速し、テクニカル上の重要なサポートラインを割り込む。



今週の主な結果と予定



ユーロ圏

11/11 19:00 ZEW景況感指数 （11月） 前回 22.7

11/13 19:00 鉱工業生産指数 （9月） 予想 0.7% 前回 -1.2% （前月比）

11/13 19:00 鉱工業生産指数 （9月） 予想 2.0% 前回 1.1% （前年比）

11/14 19:00 実質ＧＤＰ（改定値） （2025年 第3四半期） 予想 0.2% 前回 0.2% （前期比）

11/14 19:00 実質ＧＤＰ（改定値） （2025年 第3四半期） 予想 1.3% 前回 1.3% （前年比）

11/14 19:00 貿易収支 （9月） 前回 10.0億ユーロ （季調前）

11/14 19:00 貿易収支 （9月） 前回 97.0億ユーロ （季調済）



ドイツ

11/11 19:00 ZEW景況感指数 （11月） 予想 40.9 前回 39.3

11/12 16:00 卸売物価指数 （10月） 前回 0.2% （前月比）

11/12 16:00 卸売物価指数 （10月） 前回 1.2% （前年比）

11/12 16:00 消費者物価指数（確報） （10月） 予想 0.3% 前回 0.3% （前月比）

11/12 16:00 消費者物価指数（確報） （10月） 予想 2.3% 前回 2.3% （前年比）

11/12 16:00 消費者物価指数（確報） （10月） 予想 0.3% 前回 0.3% （調和消費者物価指数（HICP）・前月比）

11/12 16:00 消費者物価指数（確報） （10月） 予想 2.3% 前回 2.3% （調和消費者物価指数（HICP）・前年比）

11/12 未定 経常収支 （9月） 前回 83.0億ユーロ



フランス

11/13 15:30 雇用統計 （2025年 第3四半期） 予想 7.5% 前回 7.5% （失業率）

11/14 16:45 消費者物価指数（確報） （10月） 予想 0.1% 前回 0.1% （前月比）

11/14 16:45 消費者物価指数（確報） （10月） 予想 1.0% 前回 1.0% （前年比）

