東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
【NZ】
NZ中銀インフレ予想（第4四半期）
1年先　結果　2.39%　前回　2.37%
2年先　結果　2.28%　前回　2.28%
5年先　結果　2.22%　前回　2.26%
10年先　結果　2.18%　前回　2.15%

※要人発言やニュース
【日本】
高市首相がデフレ脱却宣言を目指すと表明
高市首相「日本経済はデフレを脱却したとは言えない」
城内経財相「デフレ脱却は慎重に判断していく必要ある」

【米国】
上院が「つなぎ予算案」を可決、下院は米時間12日16時に最初の投票を予定