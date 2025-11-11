東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【NZ】
NZ中銀インフレ予想（第4四半期）
1年先 結果 2.39% 前回 2.37%
2年先 結果 2.28% 前回 2.28%
5年先 結果 2.22% 前回 2.26%
10年先 結果 2.18% 前回 2.15%
※要人発言やニュース
【日本】
高市首相がデフレ脱却宣言を目指すと表明
高市首相「日本経済はデフレを脱却したとは言えない」
城内経財相「デフレ脱却は慎重に判断していく必要ある」
【米国】
上院が「つなぎ予算案」を可決、下院は米時間12日16時に最初の投票を予定
※経済指標
【NZ】
NZ中銀インフレ予想（第4四半期）
1年先 結果 2.39% 前回 2.37%
2年先 結果 2.28% 前回 2.28%
5年先 結果 2.22% 前回 2.26%
10年先 結果 2.18% 前回 2.15%
※要人発言やニュース
【日本】
高市首相がデフレ脱却宣言を目指すと表明
高市首相「日本経済はデフレを脱却したとは言えない」
城内経財相「デフレ脱却は慎重に判断していく必要ある」
【米国】
上院が「つなぎ予算案」を可決、下院は米時間12日16時に最初の投票を予定