【レポート】BE:FIRST・MANATO＆JUNONがBESTYに感謝「寄り添ってくれたのはBESTYの皆さん」（MANATO）

BE:FIRSTがデビュー4周年を記念したベストアルバム『BE:ST』（10月29日リリース）のリリースを祝し、55周年を迎えたFM大阪とのアニバーサリーコラボが実現。スペシャル番組の公開収録が、11月7日に開催された。

■「エネルギーもすごいけど、（大阪の皆さんの）アピールもすごい！」（MANATO）

全国4ヵ所で展開された本イベントのうち、大阪会場である三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真には、約3,000人の観客が集結。MCの遠藤淳の呼びかけでBE:FIRSTのMANATO、JUNONがステージに登場すると、会場中から割れんばかりの歓声が。その熱気に圧倒されたMANATOは「エネルギーもすごいけど、（大阪の皆さんの）アピールもすごい！」と、会場の笑いを誘った。

公開収録では、ふたつのコーナーを実施。ひとつ目のコーナーである「俺の『BE:ST』トーク」では、ベストアルバム『BE:ST』収録曲について深掘りトークを展開。メンバーふたりのアルバムに対する想いや魅力、ここでしか聞けないレコーディング秘話が語られた。

さらに、MANATO、JUNONがそれぞれ選んだアルバムの推し曲「俺の『BE:ST』ソング」から、どちらの楽曲が放送されるのかジャンケン対決をする場面も。どちらが選んだ曲がオンエアされるのかは、番組でチェックしよう。

そして、全国4ヵ所の中でも大阪だけで実施された特別コーナー「超BE:STイントロクイズ」では、ベストアルバム『BE:ST』収録曲から、観客に向けてイントロクイズが出題され、プレゼントである非売品「BE:FIRSTポスター」を賭けて会場全体が白熱。難問と思われたお題にもBESTY（BE:FIRSTのファンネーム）たちが次々と正解し、BE:FIRSTとBESTYの4年間の絆が感じられるひと時となった。

■「各地方のBESTYの顔が見られて幸せです」（JUNON）

終盤、MCの遠藤から会場に足を運んでくれた観客、そしてラジオの前のリスナーへのメッセージを聞かれ、JUNONは「各地方のBESTYの顔が見られて幸せです。また絶対に会いに来るので、そのときはまた皆さんも来てください」と語り、MANATOも「今年はいろんなことが重なって不安を感じていた僕らに、すごく寄り添ってくれたのはBESTYの皆さんでした。またすぐ会いたいです」とファンに熱い想いと感謝を届け、会場は温かい拍手に包まれた。

この模様の一部は、11月16日 20時から放送の特別番組『BE:FIRST「BE:ST」リリース記念Special Event「BE:FIRST 4th × FM大阪 55th BE:ST ANNIVERSARY」』で放送予定。

「超BE:STイントロクイズ」は特番内でも放送。番組中に出題されるクイズに正解したリスナーの中から抽選で、会場でも配布されたポスターがプレゼントされる。

PHOTO BY ハヤシマコ

■番組情報

FM大阪『BE:FIRST「BE:ST」リリース記念Special Event「BE:FIRST 4th × FM大阪 55th BE:ST ANNIVERSARY」』

11/16（日）20:00～20:30

出演：MANATO、JUNON（BE:FIRST）

DJ：遠藤淳（FM大阪DJ）

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

