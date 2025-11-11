Snow Man公式TikTokで、ニューアルバム『音故知新』に収録されている佐久間大介＆宮舘涼太がユニット曲「地球してるぜ」を、振り付けを担当したKABA.ちゃんとダンスする動画が公開されている。

【動画＆写真】佐久間大介＆宮舘涼太が金色刺繍ゴージャス衣装で「地球してるぜ」ダンス

■Snow Manのグッズをまとって踊るKABA.ちゃんにも注目！

『音故知新』は11月5日にリリースされたニューアルバム。初回盤BのBlu-Ray・DVDに「地球してるぜ」MVが、通常盤に音源が収録されている。

ふたりは金色の刺繍やフリンジで彩られ、裏地やステッチにはピンク（佐久間）と赤（宮舘）のメンバーカラーも取り入れられたマントのような長さのロングジャケットを着用。それに白パンツに白のとんがりブーツを合わせたゴージャスな衣装で、金色に輝くマイクスタンドの前に立ちパフォーマンス。花や虹のイラストが飾られたステージで向き合って、佐久間が宮舘の肩についた虫（！？）を払ってあげる様子も。

ふたりの後ろには佐久間＆宮舘のバッジ付きのキャップを被り、Snow Manのグッズのタオルを首に巻いたKABA.ちゃんの姿も。

宮舘が頭を下げ、ペコリとKABA.ちゃんがお辞儀し、佐久間が“かかってこい”と挑発するように手招き。そして3人で「イエー！」とコブシを突き上げると、佐久間＆宮舘のフリンジがブワッ！と舞い上がる。

そして「フッフー！」の掛け声にもマッチしたノリノリのダンスを披露。片手を振ったり、頭の上で両手をクロスさせたり、両手を細かく振って左右を向いたり、楽しくマネできそうな振り付けになっている。

「舘様の虫を払ってあげるさっくんメロい」「ダンスのうまさがにじみ出てる」「（ふたりがレギュラー出演している）『ラヴィット！』でも観たい」「タキツバを彷彿とさせる」「『ラヴィット！』で見たい」「KABA.ちゃんのSnow Manグッズ姿に愛を感じる」などといったファンの声が続々と到着。

またKABA.ちゃんは自身のInstagramで、この動画で被っているバッジのついた帽子の写真と共にメッセージを公開。

「今回は、より一層歌詞に寄せた簡単な振付になってます♪ファン思いのお2人のアイデアが詰まった作品になってますので、歌詞と一緒に覚えていただけるとより楽しめると思います」「小さなお子さんからお年寄りの皆さんまで歌って踊って地球を守るのよ～」と呼びかけている。

■佐久間・宮舘・KABA.ちゃん「地球してるぜ」ダンス

■KABA.ちゃんによる「地球してるぜ」裏話