FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が自身のXを更新。“寝起き”で買い物をする様子を収めたプライベートショットを披露した。

【写真】寝起きのまま、ほぼすっぴん姿で上海で買い物を楽しむ櫻井優衣

■櫻井優衣が寝起きのまま、ジャージ＆サングラスでお買い物

FRUITS ZIPPERは、11月8日と9日の2日間にわたり中国の久事・上海商城劇院で『FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025』上海公演を開催した。

櫻井は「寝起きのまま、お買い物に行く。in上海」と綴り、上海滞在中のオフショットを公開。

寝起きのため、ほぼすっぴんのナチュラルな雰囲気。グレーのジャージにサングラスというカジュアルなスタイル。Tシャツやキャップ、ブルゾンなどが販売されているアパレルショップ内を探索している様子が収められている。

SNSには「世界一おしゃれな寝起き」「寝起きも可愛いってどういうこと？」「寝起きでもビジュ神」と絶賛する声が集まっている。

■月足天音も一緒にショッピングへ！メンバー同士の仲良しオフショット

実は、メンバーの月足天音も同じアパレルショップでのお買い物ショットを自身のInstagramで公開している。

月足は、「上海たのしい～～」とコメントし、ブルゾンにメガネ姿のプライベートショットを公開。メガネを少しずらしたカメラ目線が印象的だ。この投稿には、「ゆいが撮ったやつ」と櫻井がコメント。お互いの写真を撮り合ったようで、メンバー同士の仲の良さが伺える。

こちらの投稿にもファンから「メガネ似合いすぎてる」「デートしてるみたい」「メガネ天音ちゃんも大好き」と様々な声が集まっている。