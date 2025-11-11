鹿屋体育大DF戸田峻平、来季の熊本入りが内定「県民の皆さまに元気を、子どもたちに夢を、そして熊本に活力を」
ロアッソ熊本は11日、鹿屋体育大のDF戸田峻平(21)が2026シーズンに加入することが内定したと発表した。
鹿児島県出身の戸田は太陽SC国分、F.Cuore、サガン鳥栖U-18を経て鹿屋体育大へ。昨年度のデンソーカップチャレンジでは九州選抜、プレーオフ選抜を経験している。
クラブ公式サイトを通じ、「県民の皆さまに元気を、子どもたちに夢を、そして熊本に活力を与えられるような選手を目指します。ファン・サポーターの皆さまと共に、より多くの『カモンロッソ』を歌えるよう、勝利に向かって全力で戦います」と誓った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DF戸田峻平
(とだ・しゅんぺい)
■生年月日
2004年1月16日(21歳)
■出身地
鹿児島県
■身長/体重
178cm/75kg
■経歴
太陽SC国分-F.Cuore-鳥栖U-18-鹿屋体育大
■プレーの特徴
対人に強く、アグレッシブで粘り強い守備が持ち味。的確なコーチングや味方を鼓舞する声で最終ラインを統率し、ディフェンスリーダーとなれる選手。
■コメント
このたび、2026シーズンよりロアッソ熊本に加入することになりました、鹿屋体育大学の戸田峻平です。
私の生まれた年に設立されたロアッソ熊本というクラブで、プロキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います。
これまで多くの方々と出会い、支えていただいたおかげで、今の自分があります。
つらい時も苦しい時も共に乗り越えてくれた家族や仲間への感謝の気持ちを忘れず、これからも日々努力を重ねていきます。
県民の皆さまに元気を、子どもたちに夢を、そして熊本に活力を与えられるような選手を目指します。
ファン・サポーターの皆さまと共に、より多くの「カモンロッソ」を歌えるよう、勝利に向かって全力で戦います。
応援のほど、よろしくお願いいたします。
