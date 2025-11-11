コクサイエレ、今期最終を23％下方修正

ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ <6525> [東証Ｐ] が11月11日後場(14:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比13.8％減の155億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の360億円→279億円(前期は360億円)に22.5％下方修正し、減益率が横ばい→22.5％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比31.2％減の123億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比84.8％増の87.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の19.4％→19.9％に上昇した。



株探ニュース

