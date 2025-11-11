魚沼市の山中で、高所作業をしていた男性が宙づりの状態で発見され、救出されましたが死亡が確認されました。



10日午後5時30分すぎ、魚沼市大栃山の山中で送電線に融雪カバーを取り付ける作業をしていた男性から「降りられなくなった」と現場責任者に無線連絡がありました。119番通報を受けた警察と消防が出動。翌11日午前1時すぎに電線から宙づりになっている男性を発見し、朝になって地上に下ろしましたが午前7時30分すぎにその場で死亡を確認しました。男性は、上越市の男性会社員(49)で死因は低体温症でした。



現場は黒又川第一ダムから北西に約1kmの山中で、男性は地上50mの高さで作業をしていたということです。警察が事故の状況や詳しい原因を調べています。