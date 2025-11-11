63歳・筧利夫、移住先で“衝撃”ルーティン生活明かす 「家から出ない」日々にスタジオ騒然「うそでしょ？」
俳優の筧利夫（63）が、10日放送の日本テレビ系バラエティー番組『有吉ゼミ』（毎週月曜 後7：00）2時間SPに出演。静岡・熱海での移住生活での暮らしを披露し、スタジオをざわつかせた。
【写真】“爽やか！”衝撃ルーティンをこなす63歳・筧利夫の近況ショット
東京から約45分とアクセスがいい熱海。「家に帰るけど旅行に来ている気分」などと語り、妻は「家に興味がわいて、突き詰めたら熱海にたどり着いた」と説明。筧は「住み心地はいいね、家から出ないから」と語った。
潔癖でそうじしまくり＆家にこもるのが大好きという“家から出ない”ルーティン生活について、番組スタッフが1日密着した。
早朝4時、外がまだ真っ暗な中、海辺をウォーキング。唯一の外出はこの時間だけという。帰宅して、鏡を見ながらトレーニング。「腕立てとかちゃんとやっとかないと、おじいさんの乳首になっちゃう。それを防ぐために！」と説明した。
朝5時半に朝食。ゆで卵、みそ汁、玄米＆キムチという毎朝同じメニューで、「同じ時間に同じものを食べるとリズムがわかりやすい、体調の」という。
朝6時、「さあ、やるか」と、げたを履いたままダンベルを持ち、筋肉を鍛えながらせりふの練習。「重心が下にいくので首に力が入りにくい」「身体に負荷をかけて“かかってる”状態でやったほうが、せりふが奥に入ってくる。理にかなってるね」と説明した。せりふの読み合わせ相手は「AI」。“自作した”パソコンで、2時間みっちり練習した。
朝8時にそうじ。自慢のマイホームを磨き上げる時間が幸せといい、トイレも磨き上げた。筧家の家紋が掲げられた美しい「日本間」があるが、宿泊した人は「1人もいない。3年半そうじだけしかしてない」ときっぱり。庭のそうじもこなした。なお、庭そうじは“完全防備”な姿で「子どもの頃から虫がダメだから」という。
昼の12時はふろの時間。熱海市では、月1万8000円で30トンまで温泉を引くことができるといい、贅沢な「厳選かけ流しふろ」を堪能した。その後、400万円したという酸素カプセルに入り、身体を整えた。
午後2時、少し遅めの昼ごはん。焼酎ロックやブランデーをたしなみ、夕方5時に就寝。この生活を毎日続けており、外食など「まったく行かない」という。
スタジオでVTRを見た出演者は「（就寝）はやっ！」「うそでしょ？」と驚き。司会の有吉弘行が「最後のほう衝撃的でしたよ」「せっかく熱海にいるんだから釣りに行ったりとかは…？」と聞くと、「知り合いに頼んで連れてってもらったんですよ」「1回だけです」と答えた。
スタジオのギャル曽根は「熱海である意味が、温泉以外見当たらなかったです！」と驚き。博多華丸・大吉の博多大吉は、真っ暗な中での早朝ウォーキングについて「密航者です、通報されます」とツッコミを入れた。
