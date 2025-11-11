女優の齊藤京子（28）が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。ともにゲスト出演した女優・水野美紀（51）と、撮影現場でのエピソードを披露した。

同局の連続ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（火曜後11・00）で、ダブル主演を務める2人。とあるビルの一角で撮影をしていたが、齊藤は「いざ本番ってなって始まる直前に、1個下の階がホストクラブだったっぽくて、ホストのコールが始まった」と振り返った。

その音量は「大合唱。録音部さんが聞いてて“ああ〜無理ですね〜”の次元じゃなくて、ここにいるのかぐらい凄いコール」だったと明かすと、番組MCの「ハライチ」澤部佑は「とんでもない太客がいたんでしょうね」と想像。相方・岩井勇気も「周年パーティーとか」と笑いを誘った。

いったん撮影は中断したもののコールは止まず。齊藤は「“画だけでも撮っちゃおう”ってなって回したんですけど、面白すぎて、普通に本番で笑っちゃって」と告白。「でも水野さんはまったく笑ってなくて、そこは本当に改めてプロだと思う」と感心。その切り替え方法を知りたいと質問した。

すると水野は「あれ、ハロウィーンの日だったんだよね」と回想。「ああー！」と納得する一同に、「オープン前なんですよ、だからみんな練習をしてた。めっちゃ全力で」と説明。「ブラックマヨネーズ」小杉竜一が「撮影スケジュール的にもオープン前だから、（騒音が）あるわけないと思ったんですね」と思いやった。

しかし齊藤が「実際撮影が始まってからは、1回もその声がなかった」と、2時間ほど静かだったことを明かすと、一同は爆笑。岩井は「まったくボトルが入らなかったんだ」と笑っていた。