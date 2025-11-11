³ÚÅ·¡¦Ã¤¸Ê¤¬¹ñÆâFA¸¢¤Î¹Ô»È¤òÉ½ÌÀ¡ÖÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤ÆÄó½Ð¡£¤½¤³¡Ê³¤³°¡Ë¤òÄü¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡³ÚÅ·¤ÎÃ¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬11Æü¡¢ËÜµò¤Î³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¹Ô»È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£Ç¯¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâFA¸¢¤Î¹Ô»È¤òÌÀ¸À¤·¡¢¤³¤ÎÆüÄ«¤Ë½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ã¤¸Ê¤Ïº£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òµåÃÄ¤ËÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡ÖÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¡Ê³¤³°¡Ë¤òÄü¤á¤¿¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤Þ¤º¡¢Ìîµå¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤«¡£³ÚÅ·¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤â¤¦1²ó¹Ô»È¤·¤¿¾å¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ã¤¸Ê¤ÏÎ©Ì¿Âç¤«¤é18Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¡Ö³°¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¥¹ç¤·¤ÆÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ë°ú¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é7Ç¯¡£ºÇÃ»¤ÇFA¼èÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤ë¡£À®ÀÓ¤¬¾å¸þ¤¤¤¿¤Î¤Ïº£¤ÎºÊ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿7Ç¯´Ö¡£À¨¤¯½¼¼Â¤·¤¿7Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£