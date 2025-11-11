¡Ú¡õTEAM¡ÛEJ¡¢K¡¢JO3Ì¾¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È·çÀÊ¡ÖÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¸«¹ç¤ï¤»¡×¡¡ÅöÆüÈ¯É½¤Ë¼Õºá
11Æü¡¢9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ø&TEAM¡ÙEJ¡¢K¡¢JO¤Î3Ì¾¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢¡Ø&TEAM KR 1st Mini Album 'Back to Life'¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°X¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ú&TEAM¥á¥ó¥Ð¡¼ EJ¡¢K¡¢JO¤Î11·î11Æü(²Ð)³Æ¼ïÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È »²²Ã¸«¹ç¤ï¤»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£¡Ö&TEAM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼EJ¡¢K¡¢JO¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÆü11·î11Æü(²Ð)¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤òÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¡¢&TEAM¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î·ò¹¯¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
