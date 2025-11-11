自民党の生稲晃子参院議員が１１日までにインスタグラムで、新たな役職を伝えた。

「厚生労働部会において、副部会長を拝命致しました。本部会で、理学療法士などリハビリテーション専門職の方達の処遇改善について発言させていただきました」と報告。

「私自身も、乳がんにより右胸を全摘出した後、手を伸ばしたり、又どうしても手術後の傷をカバーしたくて、身体を丸めがちにしていたために、固まってしまった上半身を開かせてもらったりと、色々アドバイスをいただいていました」とつづり、「機能回復や生活の自立を支えるリハビリテーション専門職の方達の力は欠かせないものと思っているのですが、賃金は依然として全産業平均を下回っていて、診療報酬の基本部分が長年ほとんど変わっていません。そのため、人材確保や定着もかなり難しい状況だそうです」と現状を説明。

「診療報酬改定において、皆さんの確実な賃上げを実現して、安心して働き続けられる環境を整える必要があると思っています」と記し、フォロワーから「生稲さんの専門分野、期待してます」との声が上がった。

生稲氏は２０１１年４月に乳がんの診断を受け、１３年には再発により右胸を全摘出するなど５度の手術を経験している。政治家としては２２年７月の参院選で初当選。今年９月に行われた党の総裁選では「私は、高市早苗候補を応援します！女性初の総理大臣となって、自民党を変えていただきたい」と支持を表明し、「総裁選当日、高市総裁決定の瞬間の話をさせていただきました。私は随行として、隣に座らせていただいていました」とも明かしていた。