元Hysteric BlueのTama、「クイズ！脳ベルSHOW」で初のクイズ番組出演

元Hysteric BlueのボーカルであるTamaが番組のゲストとして登場し、初めてのクイズ番組で「ホームページだけは見てきました」と言って、ますだおかだ・岡田圭右から「この番組、ホームページ見てもどんな番組かわからない」とツッコまれる。



その後、プロフィールにちなんだクイズが行われる中で、TamaがHysteric Blueは5年くらい活動していたが「実は来年の2026年、5月9日土曜に、Hysteric Blue解散後初のライブを。Hysteric Blueだけの、Hysteric Blue曲縛りのライブを開催します！」と告知した。