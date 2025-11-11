¡ÖÁ¥¤ÎÊè¡×´Ú¹ñÂÙ°Â¤Ç¹âÎïÀÄ¼§Á¥¤Þ¤¿È¯¸«
Î®¤ì¤¬¹Ó¤¯É÷Ï²¤¬·ã¤·¤¤¤¿¤á¸Å¤¯¤«¤éÁ¥°÷¤¬¡ÖÁ¥¤ÎÊè¡×¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤Æ¤¤¿ÃéÀ¶ÆîÆ»ÂÙ°Â¡Ê¥Æ¥¢¥ó¡Ë¤ÎÇÏÅç¡Ê¥Þ¥É¡Ë³¤°è°ìÂÓ¡Ë¡£2007Ç¯¤Ë¹âÎïÀÄ¼§¤ª¤è¤½2Ëü3000ÅÀ¤òÀÑºÜ¤·¤¿ÂÙ°ÂÁ¥¡Ê¹âÎï»þÂå¡Ë¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇÏÅç1¡Á4¹æÁ¥¤Þ¤Ç·×5ÀÉ¤ÎÆñÇËÁ¥¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¡Ö³¤Ãæ·Ä½£¡Ê¥¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç2015Ç¯¤ÎÇÏÅç4¹æÁ¥È¯·¡°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¤¿¤ÊÄÀË×Á¥¤Îº¯À×¤¬ÊáÂª¤µ¤ì¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡Ö³¤Ãæ¹âÎï»Ë¡×¤Î²ÄÇ½À¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¹ñ²È°ä»ºÄ£¹ñÎ©³¤ÍÎ°ä»º¸¦µæ½ê¤Ï10Æü¡¢¥½¥¦¥ë·ÊÊ¡µÜ¡Ê¥¥ç¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥ó¡ËÆâ¤Î¹ñÎ©¸ÅµÜÇîÊª´Û¤Ç¸ÀÏÀº©ÃÌ²ñ¤ò³«¤¡¢¡ÖÄ«Á¯»þÂå¤ÎÁ¥¤ÎÇÏÅç4¹æÁ¥¤ÎÁ¥ÂÎ¤ÎÉôºà¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤ë²áÄø¤Ç¡¢ÄÉ²Ã¤ÇÊÌ¤ÎÆñÇËÁ¥¤¬Ëä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ëÃû¸õ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢³ºÅöÃÏÅÀ¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿¿ô½½ÅÀ¤ÎÀÄ¼§¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÇÏÅç5¹æÁ¥¡×¤ÈÎ×»þÅª¤ËÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÁ¥¤ÎÉÕ¶á¤Ç¤ÏÏÈ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ë¡Ö°µ½ÐÍÛ¹ïµ»Ë¡¡×¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÏÒ¡¢ÇÕ¡¢»®¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë½¾Íè¤Î¹âÎïÁ¥¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ð¤ä³Þ¤Î·Á¤Î¾®ÏÒ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£Æ«¼§»ñÎÁ´Û¤Î¥Ï¥ó¡¦¥½¥ó¥¦¥¯´ÛÄ¹¡ÊÌ±Â²Ê¸²½°ä»º¸¦µæ±¡Íý»öÄ¹¡Ë¤Ï¡Ö¼§´ï¤ÎºÙÉô·ÁÂÖ¤ò´ª°Æ¤¹¤ë¤È1150¡Á1175Ç¯¤Î´Ö¤ËÄÀË×¤·¤¿Á¥¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸¦µæ½êÂ¦¤Ï¤³¤ÎÁ¥¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëÀÄ¼§¤Î2Â«¡¦87ÅÀ¡Ê»®65ÅÀ¡¢ÏÐ15ÅÀ¡¢ÇÕ7ÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢ÌÚÀ½¤ÎÄö¤È¹Ë¤Ê¤É¤È¶¦¤Ë¸ÅÁ¥¤ÎÁ¥ÂÎ¤Î°ìÉô¤È²ßÊª¤ò»Ù¤¨¤ëÌÚ¡Ê´ÝÂÀ¡Ë¤âÈ¯¸«¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿°äÊª¹½À®¤ÏÇÏÅç1¡¦2¹æÁ¥¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹òÊª¤äÆ«¼§´ï¤ò±¿ÈÂ¤·¤¿Á¥¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£½ÐÅÚ¤·¤¿ÀÄ¼§¤Ïµ¤Ë¢¤ÎÀ×¤¬Â¿¤¯¡¢»®¤ÎÄì¤â¾åµéÉÊ¼Á¤Ë»È¤¦·¾ÀÐ¤ÈÃæµéÍÑÂÑ²ÐÅÚ¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÃæ²¼°Ì´±Î½¤ËÅÁÃ£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Æü¾ï¿©´ï¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡×¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥½¥ó¥¦¥¯´ÛÄ¹¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¸¦µæ½ê¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤ò¼ùÎ©¤·¡¢ÍèÇ¯¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÈ¯·¡Ä´ºº¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£ÇÏÅç5¹æÁ¥¤¬¼ÂºÝ¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ÂÙ°ÂÁ¥¡Ê12À¤µª¸åÈ¾¡Ë¡¢ÇÏÅç1¹æÁ¥¡Ê1208Ç¯¡Ë¡¢2¹æÁ¥¡Ê1210Ç¯¤´¤í¡Ë¡¢3¹æÁ¥¡Ê1265¡Á1268Ç¯¤´¤í¡Ë¤è¤êÁ°¤Î»þÂå¤Î¸ÅÁ¥¸¦µæ¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÄ«Á¯Á¥¤ÎÇÏÅç4¹æÁ¥¤Î°ú¤ÍÈ¤²À®²Ì¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£4¹æÁ¥¤Ï2015Ç¯¤Ë¿åÃæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÎµÏ¿¤È¤·¤Æ¤Î¤ßÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä«Á¯»þÂå¤ÎÀÇ¹ò¡ÊÁÅÀÇ¤È¤·¤Æ¼ý¤á¤ë¹òÊª¡Ë±¿ÈÂÁ¥¤Î¼ÂÂÎ¤òÉ½¤·¤¿ºÇ½é¤Î¿åÃæ°ä»º¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿ÌÚ´Ê¡Ê63ÅÀ¡Ë¤Ê¤É¤«¤éÁ´ÍåÆîÆ»Íå½£¡Ê¥Ê¥¸¥å¡Ë¤Ç½¸¤á¤¿ÀÇ¹ò¤È¹×Êª¤òºÜ¤»¤Æ´ÁÍÛ¡Ê¥Ï¥ó¥ä¥ó¡Ë¹¶½ÁÒ¡Ê¥¯¥¡¥ó¥Õ¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¸½ºß¤Î¥½¥¦¥ëËã±º¶è¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Á¥¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Á¥¤ÎÊü¼ÍÀÃºÁÇÇ¯ÂåÂ¬Äê¤Î·ë²Ì¡Ê1410¡Á1433Ç¯¡Ë¤È¤½¤ÎÂ¾¤Îº¯À×¤ò´ª°Æ¤¹¤ë¤È¡¢1420Ç¯¤´¤íÄÀË×¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£Åö»þ¡¢Á¥¤ÎÃæ¤«¤é¤ÏÄì¤Ë¡ÖÆâìØ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿µÜÄîÇ¼ÉÊÍÑ¤Î»®¤Ê¤ÉÊ´ÀÄº»´ï152ÅÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¸¦µæ½ê¤ÏÈ¯·¡¤«¤é10Ç¯¸å¤Îº£Ç¯4·î¤«¤éÀè·î¤Þ¤Ç³¤¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ËËä¤â¤ì¤¿»ÄÂ¸Á¥ÂÎ¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤ëºî¶È¤ò¤·¤¿¡£ÄÀË×¤«¤éÌó600Ç¯¤Ö¤ê¤ËÎ¦¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¤¿Á¥ÂÎ¤ÏÄ¹¤µ12¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý5¥á¡¼¥È¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¡¢·×107ÅÀ¤ÎÉôºà¤¬¼ý½¦¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¹âÎïÁ¥¤¬Ãæ±û¤ËÈÁÃì1ËÜ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÇÏÅç4¹æÁ¥¤ÏÁ°Éô¤ÈÃæ±û¤ËÈÁÃì¤¬1ËÜ¤º¤ÄÎ©¤Ä¹½Â¤¤À¡£°ú¤ÍÈ¤²ºî¶È¤¬10Ç¯±ä¤Ó¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¦µæ½ê¤Î¥¤¡¦¥¦¥ó¥½¥¯½êÄ¹¤Ï¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤ÇÂ¾¤ÎÃÏ°è¡ÊºÑ½£¡¢·²»³¡¢¸÷ÍÛ¤Ê¤É¡Ë¤âÃµººÈ¯·¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Éôºà¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤¿¸å¤ÎÊÝÂ¸½èÍý»ÜÀß¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Àè·î¡¢¥Ì¥ê¥¢¥ó¹æ¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°ú¤ÍÈ¤²¤¿ÇÏÅç4¹æÁ¥¤ÎÉôºà¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ëÂÙ°Â³¤ÍÎ°äÊªÅ¸¼¨´Û¤ÇÃ¦±öºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¸ÅÁ¥¤Ï·×15ÀÉ¤Ç¡¢Ãæ¹ñÁ¥2ÀÉ¡Ê¿·°ÂÁ¥¡¦ÄÁÅçÁ¥¡Ë¤ÈÅý°ì¿·Íå1ÀÉ¡ÊÎî¶½ÅçÁ¥¡Ë¡¢Ä«Á¯1ÀÉ¡ÊÇÏÅç4¹æÁ¥¡Ë¤ò½ü¤¤¤¿11ÀÉ¤¬¹âÎïÁ¥¤À¡£