BLACKPINK（ブラックピンク）のジェニーが、K-POPを代表して「2026マッド・クール・フェスティバル（MAD COOL FESTIVAL）」のステージに上がる。

10日（現地時間）に発表された「2026マッド・クール・フェスティバル」のラインナップによると、2026年7月8日から11日までスペイン・マドリードで開催される大規模音楽フェスティバル「2026マッド・クール・フェスティバル」の9日公演に、ジェニーがヘッドライナーとして出演する。

特にジェニーは、フー・ファイターズ（FOO FIGHTERS）、フローレンス・アンド・ザ・マシーン（FLORENCE + THE MACHINE）、ニック・ケイヴ・アンド・ザ・バッド・シーズ（NICK CAVE & THE BAD SEEDS）など世界的なポップスターたちとともにヘッドライナーとして出演し、K-POPアーティストの中で唯一「2026マッド・クール・フェスティバル」のラインナップに名を連ね、注目を集めている。

「マッド・クール・フェスティバル」は、2016年から始まったロック、インディーズ、オルタナティブ、ポップ、エレクトロニックなど、世界の多様なジャンルのトップクラスのアーティストが参加する大規模音楽フェスティバルだ。