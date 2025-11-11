仲代達矢さん死去 92歳 無名塾が公表「生涯現役を貫いた唯一無二の俳優でした」【報告全文】
俳優の仲代達矢さんが、8日に亡くなったことが11日、無名塾の公式サイトで発表された。92歳だった。
【写真】8月には…“ヒゲなし”笑顔ショットを公開していた92歳・仲代達矢さん
サイトでは「11月8日 土曜日00時25分、俳優の仲代達矢が、永眠いたしました。今年には 能登半島地震復興公演『肝っ玉おっ母と子どもたち』で主演を務め切り、次回公演に向けた稽古を始めていたところでした。黒澤明監督や小林正樹監督の作品で世界的にも知られ、役者にこだわり、生涯現役を貫いた唯一無二の俳優でした」と伝えられた。
無名塾のサイトでは、来年3月に上演される予定だった無名塾能登公演 「等伯」で、仲代さんが演出を手がけることが伝えられていた。
仲代さんは1932年、東京都生まれ。幼い頃から映画に憧れたが、父親が病弱で早逝したため家計は苦しく、第二次大戦下に過酷な幼少期を過ごした。戦後、解禁となった洋画をはじめ、貪るように映画を観る青春時代の中で俳優を志し、俳優座付属養成所に4期生として入所した。
千田是也に師事し、「ハムレット」「四谷怪談」など多数の舞台に出演した。映画界では小林正樹監督に見いだされ、「黒い河」「人間の條件」「切腹」などに出演、黒澤明監督「用心棒」「影武者」「乱」、また成瀬巳喜男、岡本喜八、市川崑、五社英雄など、日本を代表する名監督の作品に多数出演し、舞台と映画を両輪としてキャリアを重ねた。
俳優を育成する私塾「無名塾」を、亡き妻・宮崎恭子（女優・脚本家・演出家）と共に1975年に設立。次代を担う俳優を数多く育て、また、塾員・塾生と共に無名塾公演で全国を巡演。「どん底」「リチャード三世」「ドライビング・ミス・デイジー」などの舞台で、芸術選奨文部大臣賞、毎日芸術賞、紀伊國屋演劇賞、読売演劇大賞ほか数々の賞を受賞している。2007年文化功労者をはじめ、勲四等旭日小綬章、川喜多賞、朝日賞など受章も多数。
■報告全文
11月8日土曜日00時25分、俳優の仲代達矢が、永眠いたしました。
今年には 能登半島地震復興公演『肝っ玉おっ母と子どもたち』で主演を務め切り、次回公演に向けた稽古を始めていたところでした。
黒澤明監督や小林正樹監督の作品で世界的にも知られ、役者にこだわり、生涯現役を貫いた唯一無二の俳優でした。
通夜・告別式は、近親者のみで行い、お別れ会等の予定はございません。供物・お香典等一切ご辞退させていだきます。
今日まで応援くださいましたことに心より御礼申し上げます。
