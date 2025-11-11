EXILE TAKAHIRO¡¢GLAY¡¦TAKURO¤È¡È²Ö²Ð¡É¤ò³Ú¤·¤àÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´´Ø·¸¡×¡¡¼«¿È¤Î»×¤¤¤â¸ì¤ë
¡¡EXILE TAKAHIRO¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦GLAY¤ÎTAKURO¡Ê54¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¾Ð´é¡×²Ö²Ð¤ò¼ê¤Ë¡ÈÃçÎÉ¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎTAKAHIRO¡õTAKURO
¡¡TAKAHIRO¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂç¤¤Ê°¦¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤½¤ì¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÄÄÁ¤·¤¯¿´¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£´öÅÙ¤È¤Ê¤¯½õ¤±¤é¤ì¡¢Á°¸þ¤¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ëÍ¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤ëÂç¹¥¤¤ÊTAKURO¤µ¤ó¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢2¿Í¤Ç²Ö²Ð¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤âTAKURO¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê´ï¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£¤Þ¤À¤Þ¤À±ó¤¤Æ»¤Î¤ê¡¢Ì¤½Ï¤Ê¤¬¤é°ìÊâ¤º¤Ä°ì½ê·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ß¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö#GLAY¤Ã¤ÆÀ¨¤¤ #EXILE´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹ #¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«SCREAM¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹ #ËÍ¤Î²Ö²Ð¤Î·Á #È·¥µ¥Ö¥ì¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¤Ã¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¾Ð´é¤¬ºÇ¹â ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é »×¤¤½Ð¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹ ¤¿¤«¤Ò¤í¤µ¤ó¤Î²Î¤¦BELOVED¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤¿Ä°¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
