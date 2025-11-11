中古車買取チェーン「カーセブン」を展開する株式会社カーセブンデジフィールドは、『頭文字D』30周年を記念した「カーセブン×頭文字Dコラボキャンペーン」を開催中です。

2025年11月8日(土)から12月26日(金)までの期間、全国のカーセブン店舗にて実施されています。

カーセブン「カーセブン×頭文字Dコラボキャンペーン」

期間：2025年11月8日(土)〜12月26日(金)

場所：全国のカーセブン店舗（一部対象外店舗あり）

本企画は、『頭文字D』30周年という節目の年を一緒に盛り上げたいという想いから生まれた、車買取業界初の試みです。

カーセブンを利用するお客様との親和性が高い『頭文字D』とのコラボレーションが実現しました！

期間中、来店査定や車の売却で、限定のオリジナルグッズがもらえるキャンペーンです。

期間中に来店査定を実施されたお客様へ、「カーセブン×頭文字D」オリジナルボックスティッシュがプレゼントされます。

また、ご売却されたお客様の中から抽選で77名様に限定オリジナルカレンダーがプレゼントされます。

『頭文字D』の魅力が詰まった、ここでしか手に入らないアイテムです☆

※プレゼントの特典は、1組様同一車両1回限りとさせていただきます。

※同一店舗への複数回の査定や、複数店舗での査定は特典の対象外となります。

※プレゼントの在庫がなくなり次第終了となります。

車の手放しを検討中の方に嬉しい、ファン必見のコラボレーション！

全国のカーセブン店舗で開催されている「カーセブン×頭文字Dコラボキャンペーン」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 査定でオリジナルグッズがもらえる！カーセブン「カーセブン×頭文字Dコラボキャンペーン」 appeared first on Dtimes.