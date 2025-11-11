スキー専門店「タナベスポーツ」は、2025年11月11日(火曜)より、なかやまきんに君さんが公式アンバサダーおよびプライベートブランド「nnoum(ノアム)」着用モデルに就任したことを発表しました。

就任にあわせて特設ページが公開されたほか、オンラインショップでは記念キャンペーンが開催されています。

タナベスポーツ「なかやまきんに君 公式アンバサダー就任」

お笑い芸人、ボディビルダー、YouTuberとして活躍するなかやまきんに君さん。

その幅広い「知名度」、常に自分を高め続ける「向上心」、人を笑顔にする「明るさ」や「人間力」が、タナベスポーツの目指す企業姿勢と合致したことから、今回の起用に至りました。

なかやまきんに君さんは就任にあたり、「ノアムのウェアは、シンプルでスタイリッシュ！着心地も良くて、私の筋肉も喜んでいました！」とコメント。

さらに「今年からスキーヤー！として、スキーとノアムを、そして筋肉でこの冬を盛り上げていきたいと思います！パワー！」と、意気込みを語っています。

特設ページ＆メイキング動画

就任にあわせて、特設ページが期間限定で公開中です。

また、タナベスポーツ公式YouTubeチャンネルでは、「nnoum(ノアム)」ウェアの撮影メイキング動画も公開されています。

今冬には、なかやまきんに君さんが「nnoum(ノアム)」ウェアを着用し、ゲレンデでスキーに挑戦するロケも決定しています！

アンバサダー就任記念キャンペーン

アンバサダー就任を記念し、タナベスポーツ オンラインショップにて期間限定のキャンペーンが開催されています。

開催期間：2025年11月11日(火)10時00分〜11月20日(木)13時00分

内容：全品最大ポイント20％還元

高品質・高コスパスキーブランド「nnoum(ノアム)」

「nnoum(ノアム)」は、創業61年のタナベスポーツが手がけるプライベートブランドです。

親しみやすい価格帯でありながら、耐水圧20,000mmH2Oのハイスペック素材を採用するなど、圧倒的なコストパフォーマンスで安定の高品質を実現しています。

今季モデルでは、シンプルで洗練されたデザインが特徴。

動きやすさ・防寒性・防水性といった高い機能性とファッション性を両立しています。

スキーウェア以外にも、ゴーグルやグローブなどアクセサリー類も豊富に展開されています☆

なかやまきんに君さんと共に、パワー全開で冬を盛り上げるタナベスポーツ！

タナベスポーツの「なかやまきんに君 公式アンバサダー就任」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヤー！パワー！でスキーに挑戦！タナベスポーツ「なかやまきんに君 公式アンバサダー就任」 appeared first on Dtimes.