°úÂà¤Î¹â¶¶ÐÒ»Ò¡Ö¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Ç¸ÞÎØ2ÅÙ½Ð¾ì
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó½÷»Ò¤Ç2021Ç¯Åìµþ¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿34ºÐ¤Î¹â¶¶ÐÒ»Ò¡ÊÁê¸ßÊª»º¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç°úÂàµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡Ö¤Þ¤À¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹¬¤»¤Ê¶¥µ»À¸³è¤À¤Ã¤¿¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£7°Ì¤À¤Ã¤¿9Æü¤ÎµÜºê»Ô¤Ç¤ÎWÇÕ¤¬¸½ÌòºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï¶¯²½¤äÉáµÚ³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ë°Õ¸þ¡£
¡¡»ÔÌ±¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎÌ¾¸Å²°¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹â¶¶¤Ï16Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¸å¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ê¤É³¤³°¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£18¡¢23Ç¯¤È¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤òÏ¢ÇÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡Ö¤¹¤´¤¯¥¿¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£