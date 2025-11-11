情報処理推進機構（IPA）セキュリティセンターとJPCERTコーディネーションセンター（JPCERT/CC）は、バッファロー製のWi-Fiルーター「WSR-1800AX4」シリーズに、パスワードなどを窃取される脆弱性があると発表した。当該製品には、脆弱性を修正したファームウェアが公開されている。

WSR-1800AX4

対象の製品はバッファロー製の「WSR-1800AX4」シリーズのうち「WSR-1800AX4」「WSR-1800AX4S」「WSR-1800AX4B」「WSR-1800AX4-KH」の4機種。手軽にWi-Fiを接続できる「WPS」機能が有効だと、WPSのPINコードやWi-Fiパスワードを窃取されるおそれがある。

対象の製品4機種には、脆弱性が修正されたファームウェアが公開されており、バッファローではアップデートを呼びかけている。WSR-1800AX4シリーズのうち「WSR-1800AX4P」は、今回発見された脆弱性の影響を受けない。

製品名 脆弱性が修正されたバージョン WSR-1800AX4 Ver.1.09以降 WSR-1800AX4S Ver.1.11以降 WSR-1800AX4B WSR-1800AX4-KH Ver.1.19以降