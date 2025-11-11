アシアナ航空は、ソウル・仁川国際空港の第2ターミナルへの移転に伴い、最低乗り継ぎ時間を変更する。

2026年1月14日以降、仁川国際空港内、もしくは仁川国際空港と金浦国際空港間の乗り継ぎでの最低乗り継ぎ時間を変更する。

仁川国際空港内での乗り継ぎでは、アシアナ航空同士が60分（現行50分）、アシアナ航空と第1ターミナル発着の航空会社間が1時間半（同1時間10分）、アシアナ航空と第2ターミナル発着の航空会社間が1時間10分（同1時間半）となる。

一部例外もあり、東京/成田発のOZ107便からロンドン/ヒースロー行きのOZ521便の乗り継ぎは50分、東京/成田発のOZ107便からハルビン行きOZ349便と杭州行きのOZ359便、ロンドン/ヒースロー発OZ522便から東京/成田行きのOZ108便、ハルビン発OZ340便から大阪/関西行きOZ116便、フランクフルト発OZ542便から大阪/関西行きOZ114便、名古屋/中部発OZ121便からローマ行きOZ561便、パリ/シャルル・ド・ゴール発OZ502便から東京/成田行きのOZ106便と名古屋/中部行きOZ124便、プーケット発OZ748便から名古/中部行きOZ124便への乗り継ぎは55分と基準より短くとなる。

一方で、上海/浦東発OZ362/364/366便、北京/首都発OZ334便、深セン発OZ372便、杭州発OZ360便からアシアナ航空運航各便への乗り継ぎは70分と基準より長くなる。

仁川国際空港と金浦国際空港間のアシアナ航空便同士の乗り継ぎでは、国際線同士が3時間（現行3時間）、仁川着の国際線から金浦発の国内線が2時間50分（同2時間半）、金浦着の国内線から仁川発の国際線が2時間半（同2時間10分）となる。

なお、アシアナ航空から他社への国際線同士の乗り継ぎは4時間、仁川着の国際線から金浦発の国内線は2時間40分、金浦着の国内線から仁川発の国際線は2時間55分となる。いずれもアシアナ航空からエアプサンへの乗り継ぎは3時間半となる。