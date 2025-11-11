¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÂè37ÏÃ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¡½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤ÇÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÊÔ½¸¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè37ÏÃ¡ÖÍ§¾ð¥¯¥í¥¹¡ª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤Ï·§¼êÍÍ¡×¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬10Æü¸á¸å¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥¸¥¿¥¤¥ä¥ÅÐ¾ì¡¡¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤âÀå¸Ý
¡¡¡¡¥Ö¡¼¥±¡Ê¤Þ¤ë¤Ô¡Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤Ë¤¢¤»¤ê¡¢¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¡ÊÀ¼¡§¤æ¤«¤Ê¡Ë¤Ë¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥¤¥À¥ó¤ÎÀ¸À®¤ò¤¿¤Î¤à¡£¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËåÊ¬¤Î¥ê¥Ü¥ó¡ÊÀ¼¡§°ËÀ¥çýè½Ìé¡Ë¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¡È¥é¥Ö¤¤¤â¤Î¡É¤òÃµ¤·¤Ë1¿Í¤Ç¤É¤³¤«¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä!?
¡¡¤½¤Î¤³¤í¿¿Çò¡ÊÌÚÂ¼³¡´õ¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÃå¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¥í¡¼¥Ö¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Î¡¼¥ï¥ó¤È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥Ð¥È¥ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤¬¡Ä!?
¡¡½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âè37ÏÃ¡£10Æü¸á¸å¤ËÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡Ë¤äTVer¤Ê¤É¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ü¥ó¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢¿¿Çò¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼ç¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ£ÅÄÍÎÊ¿¤Î¤¿¤¤¾Æ¤¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¡È¥Õ¥¸¥¿¥¤¥ä¥¡É¤ÎÁ´¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É½ÅÍ×¤Ê²ó¤À¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â°ÂÅÈ¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÊÔ½¸¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡×¤ÈX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
