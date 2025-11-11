『呪術廻戦』新作、盗撮被害で警告 画像や映像ネット掲載で「著作権の侵害にあたります」
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（11月7日公開）の盗撮された画像や映像が、インターネット上に掲載されていることを受け、作品公式は11日に被害報告とともに警告した。
【画像】悪そうな顔！新キャラの禪院直哉 『呪術廻戦』死滅回游の場面カット
今回の上映作品は、テレビ放映中に話題となった呪術史上最大の激闘を描いた「渋谷事変」を特別編集版として初上映し、加えて、待望のアニメ第3期の第1話・第2話をテレビ放送に先駆けて世界初公開したもの。新キャラクター・禪院直哉が登場していることもあり、ネット上で話題となっている。
作品公式は「現在公開中の『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の映像について、盗撮された画像や映像がインターネット上に掲載されていることが確認されています」と報告。
注意喚起として「劇場における映画の盗撮行為は、「映画の盗撮の防止に関する法律」（映画盗撮防止法）により犯罪です。また、盗撮された映像をX（旧Twitter）やYouTube、TikTok、Facebook等にアップロードする行為は、著作権の侵害にあたります。映画盗撮防止法および著作権法に違反した場合、10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります」と警告。
最後に「皆さまに安心して映画を楽しんでいただくためにも、盗撮・無断投稿などの行為は絶対におやめくださいますようお願い申し上げます」と伝えた。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
